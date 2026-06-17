Araqchi explica a un grupo de embajadores en Irán los últimos acontecimientos tras el preacuerdo con EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles haber mantenido en Teherán una reunión con embajadores y líderes de misiones diplomáticas para ofrecerles "un discurso detallado" de los últimos acontecimientos en torno a la guerra abierta con Estados Unidos e Israel, entre los que destaca el preacuerdo alcanzado esta semana con Washington para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses.

"Ayer (martes), recibí a un grupo de embajadores y diplomáticos extranjeros residentes en Teherán y les ofrecí un discurso detallado sobre los importantes acontecimientos derivados de la reciente guerra impuesta contra nuestro país", ha relatado Araqchi en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo, el jefe de la diplomacia iraní ha agregado que, tras la reunión, dedicó "unos minutos a conversar bilateralmente con cada uno de los diplomáticos presentes", una serie de conversaciones de las que habría obtenido que los líderes de las legaciones asistentes valoraron especialmente la "resistencia, dignidad y orgullo" de Irán.

Asimismo, ha destacado el Mundial de la FIFA, celebrado en estos momentos en Norteamérica, como "un símbolo de amistad entre naciones y de lazos culturales que trascienden la política", después de que los embajadores de Brasil y Uruguay le "presentaran las camisetas de las selecciones nacionales de fútbol de ambos países como regalo simbólico".

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Pese a que Araqchi no ha detallado si ha explicado o no los contenidos del preacuerdo alcanzado con Estados Unidos, se trata del compromiso más relevante de las últimas semanas. Este extendería el alto el fuego entre Washington y Teherán por 60 días y crearía un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, entre otras cuestiones.