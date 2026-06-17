La Reina Letizia recupera su vestido camisero de flores perfecto para el verano

Horas después de deslumbrar en la celebración del 25º aniversario del diario 'El Confidencial' en el Hotel Ritz rescatando su impresionante diseño negro con bordados florales en dorado de la firma Dries Van Noten, la Reina Letizia ha vuelto a tirar de fondo de armario consiguiendo un diez en elegancia en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes de Madrid, uno de los centros culturales más relevantes de nuestro país y por el que pasaron algunas de las personalidades más destacadas del panorama cultural del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel o el científico Severo Ochoa entre muchos otros.

Una cita ineludible en el calendario de su Majestad, que ha escogido para la ocasión un vestido floral perfecto para el verano que estrenó en mayo de 2025 durante su visita a Cáceres con el Rey Felipe VI y que estabamos deseando volver a verle. Fresquito, elegante y perfecto para cualquier ocasión por su versatilidad, se trata de un modelo de la firma valenciana Yolanda Guillén -afectada por la Dana que arrasó con numerosas localidades de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024- que destaca por su delicado estampado de flores en diferentes tonos de azules, malvas, naranjas y amarillos.

PUBLICIDAD

Un diseño alegre y colorido de corte camisero, manga francesa, largo midi y falda evasé ligeramente tableada, que cuenta con un cinturón estrecho en el mismo tejido perfecto para marcar cintura y potenciar la silueta, que ha combinado con su calzado favorito cuando suben las temperaturas, unas alpargatas de cuña en color azul marino con lazada al tobillo, y cartera de mano al tono. En cuanto a las joyas, ha escogido un diseño dorado formado por dos pequeñas flores doradas de la firma valenciana Singularu, además de su inseparable anillo de Coreterno.