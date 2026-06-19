Perú alcanza un superávit comercial anual de 43.049 millones de dólares a abril pasado

Lima, 18 jun (EFE).- Perú alcanzó un superávit comercial anual acumulado de 43.049 millones de dólares a abril de 2026, tras sumar durante el cuarto mes del año otros 3.304 millones de dólares, informó este jueves el Banco Central de Reserva (BCRP).

El banco emisor señaló que la cifra de abril fue superior en 1.626 millones de dólares a la del mismo mes de 2025 y que, en lo que va del año, la balanza comercial alcanzó un superávit de 16.171 millones de dólares, mayor al conseguido en el mismo periodo de 2025, cuando llegó a 8.555 millones de dólares.

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En abril pasado, las exportaciones de Perú sumaron 9.329 millones de dólares, con lo que fueron superiores en 51,1 % en comparación con similar mes de 2025, debido al incremento de 33 % del precio promedio de las ventas al exterior.

Este incremento fue impulsado principalmente por las mayores cotizaciones internacionales de los principales productos de exportación, especialmente cobre y oro, así como por el alza en los precios del petróleo crudo, el café, la harina de pescado y el plomo, este último favorecido por el contenido de plata presente en sus embarques.

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El BCRP agregó que el volumen exportado aumentó en 13,7 %, favorecido por los mayores embarques de oro y de concentrados de cobre, luego que en abril de 2025 diversas minas acumularan inventarios de cobre debido a oleajes anómalos.

En lo que va del año, hasta abril, las exportaciones alcanzaron un total de 38.054 millones de dólares, lo que representó un aumento del 40,8 % en comparación con el mismo periodo de 2025, favorecido por la subida de 36,2 % de los precios.

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Por su parte, las importaciones se elevaron en abril en 34 %, al llegar a 6.025 millones de dólares, principalmente por un incremento en los volúmenes de bienes de consumo duraderos, derivados de petróleo y bienes de capital, precisó el banco. EFE