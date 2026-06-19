Libro homenajea a artista español Benlliure por sus estatuas de Bolívar y Balboa en Panamá

Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- Un libro presentado este jueves homenajea al escultor español Mariano Benlliure (1862-1947) como autor de dos de las estatuas más emblemáticas de Panamá: la del explorador español Vasco Núñez de Balboa, mito fundacional de la nación panameña, y la del prócer independentista Simón Bolívar, que convocó en 1826 en el istmo el Congreso Anfictiónico, del que se conmemora estos días su bicentenario.

El libro 'Benlliure, entre Balboa y Bolívar', coescrito por la historiadora panameña Wendy Tribaldos y la arquitecta y bisnieta del escultor Lucrecia Enseñat Benlliure, que preside además la Fundación Mariano Benlliure, fue presentado en el Centro Cultural de España, país impulsor de la obra.

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"Desde hace 4 años iniciamos el trabajo investigativo de esta obra que estamos legando a todo el mundo, pero con especial énfasis a Panamá y a España, es una obra donde resaltamos la monumentalidad y el talento artístico del insigne escultor Mariano Benlliure y cómo estas obras son elementos simbólicos dentro de nuestra identidad nacional", explicó a EFE la historiadora Tribaldos.

La escultura a Balboa se instaló en 1924 frente a la bahía de Panamá en lo que hoy es la Cinta Costera, una construcción posterior que aisló la estatua entre amplios carriles viales y bajo imponente rascacielos en plena avenida Balboa, mientras que la obra a Bolívar, cuya primera parte se inauguró en 1926, está situada en una plaza frente a la Cancillería en el Casco Antiguo de la ciudad, donde un siglo antes se había celebrado el Congreso Anfictiónico.

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"Son dos monumentos muy distintos entre sí en cuanto a su implantación urbana. Uno, el de Núñez de Balboa, tiene un carácter más territorial, más de hito en el paisaje, en el territorio. Mientras el de Bolívar es un monumento más a escala urbana, creado para que el espectador, el ciudadano se acerque a él, lo recorra y descubra esos acontecimientos más importantes que rodearon la vida del Libertador", expuso a EFE Enseñat Benlliure.

La presidenta de la Fundación Mariano Benlliure describió a su bisabuelo como "un gran modelador que concebía e intervenía desde el primer dibujo hasta la obra acabada final en todo el proceso creativo".

Formado muy joven en Italia, donde "aprendió el proceso de fundición acudiendo a la fundición más importante que había en Roma a finales del siglo XIX", el artista intervenía directamente su obra, dijo la experta, "retocaba las ceras en caliente, retocaba los bronces en frío una vez terminados y controlaba la pátina de acabado final".

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"O sea, era muy meticuloso en el acabado de sus obras y participaba siempre en todo el proceso", aseguró.

Pero, terminada la obra, Benlliure cedía el protagonismo a sus nuevos dueños y no solía acudir a las inauguraciones de esos monumentos que tenían de protagonistas sus esculturas.

Así, "curiosamente no viajó nunca a América", donde según detalla Enseñat hay "una decena de monumentos públicos suyos a lo largo de todo el continente americano y envió sus obras a muchas exposiciones que se celebraron con motivo de las independencias de Argentina, Chile y México", además de sus estatuas en Panamá.

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Este libro se suma de este modo a una semana de actos en la capital panameña que comenzará a partir del 22 de junio con la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, y del 22 al 24 de junio el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Precisamente, el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, quiso destacar que este libro es "un gesto de agradecimiento y de acompañamiento de España a esta semana de alto nivel".

"Entronca con dos ejes fundamentales en nuestra política exterior como es el multilateralismo y en segundo lugar en la promoción de la comunidad iberoamericana (...) y el libro es el reconocimiento de España a ese proceso, de forjar y tejer alianzas a través del multilateralismo", subrayó el embajador. EFE

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