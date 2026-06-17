De Sonsoles Ónega a Nuria Roca y Roberto Leal. Atresmedia celebra su liderazgo con una fiesta con claro sabor a verano

Atresmedia tiene mucho que celebrar, ya que son cinco temporadas las que lleva como líder de audiencia entre las cadenas de televisión privada, y lo ha hecho dando la bienvenida al verano con una gran fiesta en el emblemático 'Jardín de Arzábal' en el corazón de la capital a la que, como no podía ser de otra manera, han acudido los rostros más queridos de la pequeña pantalla entre los que han destacado gran parte de sus presentadores -aunque se ha echado de menos a algunos de los 'buques insignia' del grupo audiovisual como Susanna Griso, Eva González o Pablo Motos (que en ese momento estaba entrevistando en 'El Hormiguero' a Zendaya y Tom Holland- y actores de alguna de sus series más exitosas, como 'Sueños de libertad'.

Sonsoles Ónega, radiante con un total look negro compuesto por pantalón acampanado y top sin mangas con volantito en el bajo, ha acaparado todos los flashes con su simpatía y su sonrisa contagiosa, y ha rivalizado en estilo con otra de las grandes protagonistas de la velada, Nuria Roca, que acompañada por su marido Juan del Val -la pareja ha hecho doblete, ya que tampoco se han perdido el 25º aniversario de 'El Confidencial'- ha deslumbrado con un sofisticado diseño negro con aplicaciones joya en la parte frontal, mangas semitransparentes y falda fluida de gasa.

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También han desfilado por el photocall compañeras como Mamen Mendizábal, Helena Resano, Sandra Golpe -que ha demostrado que la elegancia no está reñida con la sencillez con un vestido negro de corte recto con aberturas bajo el pecho-, Gloria Serra, Ana Cuesta o Cristina Pardo, que con pantalón rojo y top tipo chaleco largo al tono con botonadura central está de plena actualidad tras despedirse de 'Más vale tarde' de La Sexta después de dos décadas para comenzar una nueva e ilusionante etapa presentando su propio programa semanal en Antena 3.

Tampoco ha faltado la representación masculina con la presencia entre otros de Roberto Leal -que ha escogido un traje gris con camisa blanca, prescindiendo de corbata al tratarse de una fiesta relajada-, Miki Nadal, el presentador de 'La ruleta de la suerte' Jorge Fernández, Boris Izaguirre, o Manu Sánchez.

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En cuanto a los intérpretes de algunas de las series más populares de Atresmedia ha destacado la presencia de Ana Fernández, que ideal con un dos piezas de falda y top de lino en color nude ha posado de lo más cómplice con sus compañeros en 'Sueños de libertad' Dani Tatay y Nancho Novo.