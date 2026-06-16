Agencias

Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en el segundo cinturón de Palma

Guardar
Google icon
Imagen MMIC4C7KAFEU3OU2D65XBE7HPM

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico entre dos coches ocurrido la mañana de este martes en el segundo cinturón de Palma.

Los hechos, según la información facilitada por el SAMU 061, ha ocurrido sobre las 05.55 horas a la altura del kilómetro uno de la Ma-30.

Dos coches, en circunstancias que por el momento se desconocen, han colisionado. El ocupante de uno de los coches ha fallecido antes de que los servicios de emergencias pudieran salvarle la vida.

El otro hombre, quien ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatado, ha sufrido múltiples traumatismos.

Los sanitarios, tras estabilizarle, le han trasladado al Hospital Universitario Son Llàtzer, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Banco de Japón eleva al 1% el tipo de interés de referencia, en máximos desde 1995

El Banco de Japón eleva al 1% el tipo de interés de referencia, en máximos desde 1995

El Gobierno de China niega haber entrenado a militares rusos para combatir en Ucrania

Infobae

Macron recibe a Zelenski para una reunión dedicada a Ucrania en la cumbre del G7

Infobae

India restringe el acceso a Telegram en todo el país para evitar filtraciones de exámenes

Infobae

Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque ucraniano con drones contra la ciudad

Infobae