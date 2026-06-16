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España se suma a una declaración de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que respalda una eventual misión en Ormuz

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El Gobierno ha sumado a una declaración conjunta promovida por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en apoyo al anuncio de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y en la que los firmantes expresan su disposición a participar en una "misión estrictamente defensiva e independiente" para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

"España da la bienvenida al acuerdo y está trabajando activamente con sus socios para lograr la paz y la estabilidad", han esgrimido fuentes gubernamentales.

Desde Moncloa han trasladado este martes que los términos de la declaración, publicada el domingo por la noche por estos cuatro países y a la que se han ido sumando otros hasta cerca de la treintena, "son plenamente compartidos por España en sus principios y contenido".

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En particular, el Gobierno ha puesto el foco en lo relativo a "la defensa de la vía diplomática y el diálogo como el único camino para salir de esta crisis y abordar todas las cuestiones que desestabilizan la región, además de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, tal y como establece el Derecho Internacional".

La declaración sostiene que el acuerdo, que está previsto que firmen Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra, supone "una oportunidad para restaurar la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial" y defiende que es "vital" que se concluyan las negociaciones detalladas y el acuerdo se aplique "rápidamente". "Estamos dispuestos a apoyar ese esfuerzo", aseguran los firmantes.

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"La reapertura urgente del estrecho de Ormuz de forma incondicional y sin limitaciones para la navegación es esencial", defienden los 29 países que hasta ahora lo han suscrito, asegurando que están "comprometidos a hacer su parte, conforme a nuestros respectivos requisitos constitucionales, incluido mediante una misión estrictamente defensiva e independiente para garantizar la navegación comercial y realizar operaciones de desminado".

Francia y Reino Unido han venido abanderando la creación de una coalición de países dispuestos a llevar a cabo esta misión naval una vez que se alcance un alto el fuego y dejando claro que la misma tiene un carácter meramente defensivo. España ha participado en algunas de las reuniones preparatorias y el Gobierno ha dejado abierta la puerta a una eventual participación en una misión en Ormuz "siempre bajo el paraguas de la ONU".

Por otra parte, el texto deja claro que "Irán nunca debe adquirir armamento nuclear" y para ello se muestran dispuestos a trabajar con Washington, Teherán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica y a "levantar sanciones pertinentes en respuesta a pasos claros y verificables por parte de Irán en relación a su programa nuclear".

Por último, los firmantes expresan también su "pleno apoyo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano y la importancia de un alto el fuego robusto".

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