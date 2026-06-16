Merz exhibe "cierto optimismo" de que Europa y EEUU puedan negociar ahora juntos con Rusia

Évian (Francia)/Berlín, 16 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este martes "cierto grado de optimismo" acerca de la posibilidad de que Europa y EE.UU. puedan trabajar ahora juntos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, ya que ha visto al presidente estadounidense, Donald Trump, "cooperativo" y "abierto" a los planteamientos de los líderes europeos.

"Hoy, junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hemos hecho saber al presidente estadounidense que estamos preparados para conversaciones de paz. Sin embargo, esas conversaciones deben partir de una base adecuada. Lo que sigue siendo inaceptable es la exigencia de Rusia de que Ucrania renuncie a la parte bajo su control en el Donbás", dijo Merz en declaraciones a los medios en Évian.

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El canciller señaló que las conversaciones que los líderes han mantenido entre ellos y con el presidente estadounidense, tanto en las reuniones oficiales del G7 como en los encuentros informales al margen de ellas, "me dan cierto optimismo".

"Quizá pueda decir, sin comprometer la confidencialidad de nuestras deliberaciones, que lo que nos da motivos para ser optimistas es la afirmación del presidente Trump de que Rusia debe poner fin a esta guerra. Y considero que ese es un mensaje claro: Rusia debe poner fin a esta guerra", señaló Merz.

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El jefe del Gobierno germano indicó que ha visto a Trump "muy cooperativo y también muy atento a nuestros planteamientos".

"Por eso, una vez más, esto me da cierto grado de optimismo de que europeos y estadounidenses hagamos ahora juntos todo lo posible con el fin de terminar esta guerra", destacó.

Merz recalcó que en ningún momento en las reuniones se ha puesto en duda la necesidad de que la parte europea debe estar en la mesa de negociaciones junto con EE.UU., Rusia y Ucrania.

Según el canciller, además todos los socios del G7, incluido Trump, coinciden en su evaluación de la situación en Ucrania, donde se ha creado una "nueva dinámica" en las últimas semanas, ya que Kiev "ha logrado construir una nueva posición de fuerza".

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"Quizá pueda citar a uno de los participantes de la reunión, quien, a mi juicio, expresó una idea históricamente correcta: Rusia siempre ha sido eficaz en la defensa y en repeler ataques, pero a lo largo de su historia nunca ha tenido mucho éxito en librar guerras de agresión, es decir, en obtener éxitos ofensivos", afirmó.

Está bastante claro, dijo, "que Rusia no puede ganar esta guerra por medios militares" y que su economía "está sufriendo bajo el peso de la guerra y también bajo el peso de las sanciones".

Esta circunstancia, señaló, "podría abrir, quizá por primera vez, una oportunidad para la paz".

"Tuve la impresión, tanto hoy como ya anoche, de que el presidente Donald Trump se está abriendo gradualmente a esta valoración y que ahora busca junto con nosotros una vía para poner fin a esta guerra", señaló Merz.

Para ello el G7 quiere reforzar aún más su apoyo a Kiev y, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre Moscú para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones, explicó.

"Sin embargo, la guerra aún no ha terminado, y mientras no termine no hay motivo alguno para sentirse satisfechos", enfatizó Merz. EFE

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