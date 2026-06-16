Doña Letizia, radiante una vez más para apoyar el periodismo en el 25º aniversario de 'El Confidencial'

Tras la frenética visita del Papa León XIV en la que los reyes Felipe y Letizia han desempeñado un papel fundamental, los Monarcas han retomado la agenda institucional con total normalidad en esta ocasión en una cita muy especial para ellos. Coincidiendo con la celebración del 25º aniversario de la Fundación del diario 'El Confidencial', los Reyes han hecho entrega por primera vez de los Premios de Periodismo de Investigación, unos galardones diseñados por Lita Cabellut.

Como es habitual en este tipo de actos, doña Letizia ha vuelto a recurrir a su fondo de armario para recuperar un diseño de 'Dries Van Noten' con el que mostró su versión más elegante y sofisticada. Se trata de un vestido midi sin mangas, en color negro y con un estampado floral en dorado que le aporta un toque oriental de lo más favorecedor. Hay que recordar que este mismo diseño lo estrenó en 2019 durante la entrega de los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo, otra de sus citas ineludibles durante el año.

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Para completar el estilismo, doña Letizia ha optado por accesorios en color dorado con unos llamativos pendientes metálicos, stilettos de punta afilada y bolso de mano de la firma Magrit. En cuanto al peinado, ha apostado por una melena suelta, con raya al lado y sutiles ondas con las que aportó al look un aire muy fresco y natural.