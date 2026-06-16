Casi 11.000 migrantes han entrado de forma irregular este año a España, un 36% menos que en el mismo periodo de 2025

Un total de 10.701 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2026, un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 16.733, según datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

El informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 8.115 migrantes, un 48,9% menos que en 2025, cuando se produjeron 15.875 llegadas. Este año han arribado en 312 embarcaciones, 161 menos que el año anterior.

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También señala que por vía marítima han arribado 4.833 migrantes a la Península (2.651) y Baleares (2.182), lo que supone un 5,4% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 4.587. En este caso, han llegado en 267 embarcaciones, 21 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 339 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de junio del año pasado, lo que supone el 14,66% más. Han arribado en 150 embarcaciones, 26 menos que en 2025.

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Mientras, a Baleares han entrado 93 migrantes menos que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 4,1% menos, y han llegado a bordo de 117 embarcaciones, 5 más que del 1 al 15 de junio del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 3.267 migrantes, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (11.284). Han arribado en 42 embarcaciones, 141 menos que hasta el 15 de junio del año pasado.

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En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.586 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 201% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 2.493 migrantes, 1.702 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 93, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 67 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 15 de junio de este año 15 personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.

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