Anita Matamoros responde a las críticas que ha recibido su madre, Makoke, por su boda: "Maravilloso de principio a fin"

10 meses después de verse obligados a posponer su boda por los problemas de salud de la novia de Javier Tudela, Marina Romero, Makoke y Gonzalo Fernández se daban el 'sí quiero' el pasado 12 de junio en una romántica ceremonia celebrada en Ibiza en compañía de todos sus seres queridos. Sin embargo, lejos de ser el día perfecto soñado por la colaboradora, las críticas no han tardado en surgir y, además de cuestionar el segundo de los vestidos de novia que lució -del diseñador Juan Vidal- por su excesivo escote, algunos de sus invitados habrían comentado que la comida no estaba buena y que ni siquiera pudieron comerse el solomillo al estar seco y mal hecho, y su manera de cortar la tarta nupcial a machetazos habría desatado las especulaciones sobre lo 'contenta' que estaba después de convertirse por fin en la mujer del que define como el gran amor de su vida.

Comentarios a los que Makoke ha preferido hacer oídos sordos mientras disfruta de sus primeros días de casada en la isla pitiusa junto a Gonzalo, pero a los que no ha dudado en plantar cara su hija Anita Matamoros en su reaparición ante las cámaras a su regreso a Madrid tras el que define como un día "maravilloso de principio a fin".

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"Estoy súper feliz. Han sido dos días como súper emocionantes, muy divertidos, han sido maravillosos. Y yo me estoy partiendo de risa con todos los vídeos que veo, lo poco que se ha visto" ha expresado con una gran sonrisa, asegurando que su madre "estaba increíble. El día que más guapa la he visto en mi vida".

Y aunque no ha querido confirmar si los siguientes en pasar por el altar serán su hermano Javi y Marina -algo que el propio influencer ha revelado después de que su madre le diese el ramo de novia a su pareja-, y tampoco ha explicado por qué Makoke no lució finalmente su tercer look nupcial (un diseño vintage de Paco Rabanne de metal que no habría sido capaz de ponerse, según se rumorea), sí ha dejado claro que no hay nada de cierto en lo que se está diciendo: "Estaba todo buenísimo. Fue todo maravilloso de principio a fin. Las horas de antes y los días de después así que no hay que hacer caso a nada más". "Y los novios muy felices" ha zanjado.

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