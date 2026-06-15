Unai Simón: "Por ranking FIFA teníamos que ganar este partido"

El internacional español Unai Simón ha asegurado que "por ranking FIFA" deberían haber "ganado" el partido de este lunes ante Cabo Verde (0-0) en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, afirmando que les ha faltado "finura de cara a gol" ante un rival "muy sólido en defensa", pero ha advertido de que el fútbol va "de insistir y de estar convencidos de la idea".

"Empezamos como no queríamos, ya solo por el ranking FIFA sabíamos que teníamos que ganar este partido, pero te encuentras con una Cabo Verde muy sólida en defensa, y nosotros con esa falta de finura de cara a gol. Entre Vozinha y el desacierto que hemos tenido en algunas jugadas, no hemos podido marcar gol. El fútbol va de eso, de insistir, de estar convencidos en la idea que nos da el míster", señaló en zona mixta tras el partido.

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Además, afirmó que dominaron frente al combinado africano. "No hemos dejado jugar a Cabo Verde, que en los próximos partidos veréis que plantean un muy buen fútbol. Hemos hecho una buena presión, no les hemos dejado conceder mucho y de eso es de lo que se trata, de insistir, de estar confiados en la idea que tenemos, y en el partido contra Arabia estar ahí, estar más acertados y conseguir los tres puntos", subrayó.

El guardameta del Athletic Club destacó también que han "defendido muy bien". "Hemos hecho de menos a una Cabo Verde que su virtud no es la defensa, es el ataque, ya lo veréis en los próximos partidos. El ataque es cosa de todos. La organización, desde mí, desde los porteros, desde los centrales, la hemos hecho bien. Hemos intentado penetrar dentro de esa muralla que tenían puesta los jugadores de Cabo Verde. Ha sido una falta de finura de cara al gol; veo a los jugadores que tenemos y es algo muy extraño, que estoy seguro de que en los próximos partidos vamos a mejorar", advirtió.

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"Se pasa peor de lo que te imaginas, porque cuando ves que hay un resultado tan apretado, sobre todo en los últimos minutos, que ves que Ayme -Laporte- ya coge posiciones de delantero, que Cucu -Cucurella- dobla y nos estamos quedando mano a mano atrás ya, yo estoy diciendo: '¿qué está pasando aquí?'. Ha sido un poco caótico. Aparte de contraataques de ellos, de defensa, hemos conseguido un córner que nos han rematado por un desajuste que hemos tenido nosotros en defensa", continuó.

Además, le dio "mérito al rival" por el empate. "Nos han puesto unas líneas de seis en defensa porque tiraban a sus extremos a defender. Es difícil pasar y más contra jugadores físicamente tan buenos como los que tienen. Yo no he notado ni que nos hayamos trastabillado ni que físicamente estuviésemos mal. Hay que darle valor al rival y al partido que hemos hecho en defensa, sin dejarles grandes ocasiones", indicó.

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"Cabo Verde te puede tirar la presión al hombre arriba y te puede replegar como nos ha hecho hoy. Sabíamos que si nos replegaban atrás, son jugadores físicamente muy potentes y es difícil cansarles; necesitábamos cansarles de alguna manera, porque si intentábamos buscar ese uno contra uno, con esos pases filtrados en donde nos podrían robar, y al contraataque son una selección muy potente. Necesitábamos darle la vuelta de lado a lado para cansarles, generar espacios y eso se ha visto a partir del minuto 20 o 25, cuando hemos tenido la primera ocasión. A partir de ahí es cuando ya se han abierto las líneas, estaban ya un poco más desgastados y a partir de ahí hemos podido entrar. Es normal que al principio cueste un poco más porque los rivales cuando se ponen en un bloque tan bajo hay que cansarles", finalizó.