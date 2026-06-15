SpaceX se dispara casi un 20 % en Wall Street en su primer día completo de cotización

Nueva York, 15 jun (EFE).- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, se disparó este lunes un 19,6 % en su primer día completo de cotización en la bolsa de Wall Street.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, las acciones de la tecnológica, que cotiza en el índice Nasdaq, se vendían a 192,5 dólares por título.

Según el medio especializado CNBC, unas 120 millones de acciones habían cambiado de manos hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este lunes.

Actualmente, la empresa, que salió a bolsa el pasado viernes, es la sexta cotizada más valiosa del mercado, con una capitalización bursátil de 2,52 billones de dólares, solo superada por Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

Musk aseguró este domingo en su perfil de X, red social de la que también es propietario, que SpaceX podría alcanzar aproximadamente 1 billón de dólares en ingresos en 2030.

En 2025, la compañía obtuvo unos ingresos de 18.700 millones de dólares.

Hoy, SpaceX puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos 85.700 millones de dólares.

La compañía de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

Esta sobreasignación, conocida comúnmente como 'greenshoe', permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

La compañía hizo historia el pasado viernes al captar más de 75.000 millones de dólares con su OPV, por encima de los 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que ostentaba hasta ahora el récord.

Sus acciones terminaron la jornada del viernes con una subida del 19,3 %.