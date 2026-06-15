Técnicas Reunidas sube más de un 8% tras ganar dos proyectos de 'upstream' en campo de crudo de Oriente

Técnicas Reunidas se alzaba más de un 8% en Bolsa en los primeros compases de la jornada de este lunes tras anunciar que se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones 'upstream' para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio.

En concreto, los títulos de la firma se disparaban un 8,22%, hasta los 34,74 euros, siendo el valor que más crecía de todo el mercado, en un día en el que el Ibex ha superado por primera vez en su historia la cota de los 19.100 puntos.

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Debido a los requisitos de confidencialidad, Técnicas Reunidas no ha revelado más detalles sobre los proyectos adjudicados, pero sí ha indicado que el cliente es una petrolera nacional.

Para la compañía, estas adjudicaciones representan un "hito importante" y refuerzan su posición comercial "en un mercado estratégicamente relevante".

Asimismo, Técnicas Reunidas ha destacado que estos dos proyectos apoyan sus expectativas de adjudicaciones para 2026, en línea con la guía presentada en sus resultados del primer trimestre, que apuntaban a un rango de 4.000 millones de dólares (unos 3.444 millones de euros) en su nivel más bajo de posibles adjudicaciones a corto plazo en Oriente Medio.

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