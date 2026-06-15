SpaceX pone a prueba su valoración récord en su primera semana en bolsa

Madrid, 15 jun (EFE).- Tras el debut bursátil de SpaceX, el mayor de la historia, la compañía aeroespacial de Elon Musk afronta ahora su primera semana de negociación, un periodo clave para comprobar si el apetito inversor que impulsó su debut es capaz de sostener una valoración superior a 1,5 billones de euros.

Las próximas sesiones estarán marcadas por la volatilidad, con oscilaciones en la cotización a medida que los inversores ajustan sus expectativas sobre el potencial de crecimiento de la compañía, según expertos consultados por EFE.

Los analistas señalan que el mercado estará pendiente de la información que la empresa ofrezca sobre sus resultados, ya que será determinante para confirmar si puede respaldar las elevada valoración de su debut.

"Hasta que no se conozcan mejor las cuentas y la evolución de la compañía es difícil que el valor tome una tendencia clara", explica el analista de Banco BiG Joaquín Robles.

Desde IG, su analista Sergio Ávila destaca que la elevada demanda registrada durante la colocación podría seguir apoyando la cotización en las próximas semanas. Aunque inicialmente se reservó hasta un 30 % de la oferta para inversores minoristas, finalmente estos representaron alrededor del 20 %, mientras que el 80 % restante quedó en manos de inversores institucionales.

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Para Robles, la amplia participación reservada a particulares constituye además un guiño de Elon Musk a sus seguidores, a quienes ha querido hacer partícipes de una de las operaciones bursátiles más esperadas de los últimos años.

Ávila considera que la demanda de las acciones de SpaceX seguirá siendo elevada en el corto plazo, impulsada además por la expectativa de su futura incorporación al índice Nasdaq 100 en los próximos días.

El selectivo estadounidense ha modificado algunas de sus reglas para la entrada de compañías de gran capitalización, como la reducción de tres meses a 15 días del plazo de inclusión en el mismo.

La futura entrada de SpaceX a este índice obligaría a numerosos fondos indexados y ETF a comprar acciones de forma automática para replicar la composición del índice. Según Ávila, esta demanda adicional podría seguir apoyando al valor durante las próximas semanas.

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Los analistas coinciden en destacar un aumento del apetito inversor por el carácter disruptivo de SpaceX, líder en el negocio de lanzamiento de satélites y de internet por satélite a través de Starlink, así como sus proyectos vinculados a la inteligencia artificial y a futuras infraestructuras tecnológicas en el espacio.

"Lo que el inversor está pagando es la innovación", asegura Robles.

No obstante, a su juicio, varios factores podrían provocar movimientos bruscos en la cotización durante las próximas semanas. Entre ellos, la posible venta de acciones por parte de fondos de capital riesgo que llevan años en el accionariado y podrían aprovechar la salida a bolsa para materializar beneficios, así como la de empleados con participaciones en la compañía.

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En su debut bursátil el pasado 12 de junio, SpaceX cerró con una subida del 19,3 %, tras llegar a marcar un ascenso de hasta un 30 % durante la sesión, con lo que superó el estreno en bolsa de la petrolera saudí Aramco en 2019.

Sus títulos cerraron el pasado viernes en 161,11 dólares, por encima de los 150 dólares de la apertura y de los 135 dólares fijados como precio de salida.

La firma aeroespacial alcanzó una capitalización bursátil de 2,1 billones de dólares, lo que le permite situarse como la séptima mayor compañía cotizada del mundo, por detrás de gigantes tecnológicos como Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.

Los futuros de este lunes apuntan a una subida en bolsa de alrededor del 5,5 % para la compañía de Elon Musk.