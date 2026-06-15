Nueve muertos en ataques rusos en Ucrania que causan un incendio en la catedral de la Dormición de Kiev

Al menos nueve personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otros puntos del país europeo, según han denunciado las autoridades, que han confirmado además un incendio en la histórica catedral de la Dormición, situada en el monasterio de las Cuevas de Kiev.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado cuatro fallecidos en la ciudad y ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que el ataque ha causado "diversos niveles de daño" en 40 puntos de la capital, antes de subrayar que entre los heridos hay dos niños de cinco y seis años, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

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Asimismo, ha denunciado el incendio registrado en la catedral de la Dormición a causa del ataque. "Queridos representantes de los medios, muestren al mundo cómo el agresor trata no solo la vida humana, sino un lugar Patrimonio de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y patrimonio de todo el mundo cristiano", ha dicho.

El Servicio Estatal de Emergencias ha resaltado que los equipos de bomberos están trabajando en el monasterio de las Cuevas de Kiev para hacer frente a las llamas en el tejado de la catedral de la Dormición, que afecta "unos 800 metros cuadrados". Además, hay otro incendio en el Museo Nacional de Arte y Cultura Mistetskyi Arsenal, con mil metros cuadrados afectados.

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Por su parte, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha afirmado que "cinco trabajadores de los equipos de rescate del Servicio Estatal de Emergencias han muerto mientras extinguían un incendio causado por ataques rusos". "Mis condolencias a las familias de estos héroes desarmados caídos", ha dicho, al tiempo que haapuntado que el ataque ha dejado otros cinco rescatistas heridos.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado a primera hora del día que las tropas ucranianas han lanzado 70 misiles y 611 drones contra el país durante la noche, antes de afirmar que 50 misiles y 582 aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

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En este sentido, ha detallado en redes sociales que entre los misiles destruidos figuran cinco misiles antibuque 'Zircon', 15 misiles balísticos 'Iskander' y 30 misiles de crucero 'Kh-101', si bien ha confirmado impactos en 42 puntos del país. "El ataque continúa, dado que múltiples drones están en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado en un comunicado "un ataque masivo" con "armas de precisión y largo alcance" contra Kiev y las ciudades de Járkov y Dnipropetrovsk, en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

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Así, ha señalado que el objetivo del ataque han sido "instalaciones de la industria de defensa" en las citadas ciudades, así como "bases aéreas militares y centros de material" en Ucrania. "Los objetivos del ataque han sido logrados. Todos los objetos señalados han sido alcanzados", ha subrayado.

La cartera rusa ha manifestado además que durante la noche han sido derribados 123 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Oriol, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver y Tula, así como sobre el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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