Agencias

Mueren tres civiles en un ataque ucraniano contra una región rusa fronteriza con Moscú

Guardar
Google icon

Moscú, 15 jun (EFE).- Un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Tula, fronteriza con Moscú, se cobró la madrugada de este lunes la vida de tres civiles y dejó otros tres heridos.

"Una zona residencial de Tula fue atacada por un dron anoche. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Tres personas más, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas", informó el gobernador regional, Dmitri Miliáyev en redes sociales.

Miliáyev añadió que varias viviendas y locales sufrieron daños en cuatro aldeas de la región.

Horas antes, las autoridades emitieron una alerta por peligro de misiles.

Paralelamente, las autoridades de la región de Briansk comunicaron que las defensas antiaéreas derribaron 59 drones ucranianos en dicho territorio fronterizo con Ucrania.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó por su parte que interceptaron cuatro drones que se dirigían a atacar la capital rusa.

El Ministerio de Defensa señaló que las defensas antiaéreas destruyeron la pasada noche 123 drones ucranianos que atacaron las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Oriol, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula y la región de Moscú.

Al mismo tiempo aseguraron que interceptaron drones en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro. EFE

Últimas Noticias

El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Trump precisa que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo de paz este viernes

Trump precisa que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo de paz este viernes

La UE aplaude el acuerdo de EEUU e Irán y pide la reapertura "inmediata" y "sin restricciones" de Ormuz

La UE aplaude el acuerdo de EEUU e Irán y pide la reapertura "inmediata" y "sin restricciones" de Ormuz

Ocho CCAA están en aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizo en una jornada con bajada de temperaturas

Ocho CCAA están en aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizo en una jornada con bajada de temperaturas

Manual para seguir la cumbre del G7 en Évian: desafíos, protagonistas y datos

Infobae