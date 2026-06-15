Marisa Jara anuncia su boda con Miguel Almansa tras la aventura más extrema de su vida

Si alguien ha disfrutado la 'Supervivientes 2026' y lo ha dado todo por disfrutar de la experiencia esa ha sido Marisa Jara que, superando sus miedos -como a las alturas, lanzándose desde el helicóptero- y un fuerte dolor abdominal que hizo peligrar su concurso, no dudaba en regresar a los Cayos Cochinos como 'fantasma del pasado' tras convertirse en la primera expulsada.

Y aunque la audiencia no la apoyó lo suficiente y se despedía dfinitivamente de la isla el 8 de mayo, la modelo no se ha querido perder la gran fiesta con la que el programa ha puesto el broche de oro a la edición 24 horas después de la flamante victoria de Maica Benedicto.

PUBLICIDAD

Acompañada por su pareja Miguel Almansa, con el que mantiene una relación desde 2019 y un hijo de 4 años en común, Tomás -con el que cumplió su sueño de convertirse en madre después de numerosos procesos reproductivos y de superar un tumor maligno de estómago y otro de útero- la modelo ha reconocido que la ganadora del cheque de 200.000 euros era su favorita desde el principio: "Ha sido una de las finales más impactantes y más bonitas de Supervivientes. Yo quería que ganara Maica y estoy feliz de que haya ganado, se lo merece mucho porque ha sido muy buena concursante, ha sido muy buena superviviente y buena compañera. Yo creo que el público al final es el que ve todo y el que decide y yo creo que ha acertado" ha afirmado rotunda.

Confesando que a pesar de que hace mes y medio que abandonó Honduras "todavía me estoy adaptando poco a poco, pero la verdad que muy bien y muy contenta, acostumbrándome a mi rutina diaria", ha asegurado que su 'reencuentro' con su chico ha sido de lo mejor que le ha pasado tras el reality. Y tanto es así que han sorprendido revelando sus planes de boda. "Prontito, prontito, ya os enteraréis. Ya os enteraréis de la noticia" ha adelantado el dj, dejando entrever que pronto darán más detalles de su 'sí quiero'.

PUBLICIDAD