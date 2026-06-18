Chile crea comisión especial para enfrentar crisis de natalidad, la más baja de la región

Santiago de Chile, 17 jun (EFE).- El Gobierno chileno conformó este miércoles una comisión de expertos independientes para analizar la histórica crisis de natalidad que vive el país y elaborar recomendaciones para frenar la caída sostenida en la tasa de fecundidad, que hoy en día es la más baja de la región y una de las menores del mundo.

"La situación es compleja y no tiene soluciones fáciles. Hay países que han invertido un porcentaje muy alto de su presupuesto y no han logrado revertir esta tendencia", aseguró el presidente, José Antonio Kast.

Por eso, agregó el mandatario ultraconservador, "es importante tomar decisiones con estudios serios y escuchando a quienes tienen mayor experiencia en el tema".

La comisión, que sesionará mensualmente, está integrada por 16 especialistas con trayectorias en economía, demografía, políticas públicas, género, salud y sociología y deberá entregar un informe con recomendaciones de políticas públicas a inicios del año que viene.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, indicó por su parte en la misma rueda de prensa que la comisión busca determinar "qué funciona y qué no funciona" y forma parte de un plan más amplio, llamado Chile Renace, que tiene varios objetivos.

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"El primero, es remover las barreras que hoy impiden tener hijos a quienes sí desean tenerlos; barreras económicas, de vivienda, laborales, de cuidado y de salud. El segundo, es acompañar las condiciones que rodean la decisión de formar algún tipo de familia", añadió.

Chile registró el año pasado la tasa de fecundidad más baja de su historia, que por primera vez se ubicó por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos promedio por mujer), según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Con una tasa actual comparable a la de naciones asiáticos como Japón y Corea del Sur, el país sudamericano cruzó en 1999 la barrera técnica del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y lleva más de veinticinco años sin alcanzar el número de nacimientos mínimos requeridos para renovar su población de forma natural.

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La población actual supera los 20,1 millones de habitantes y se estima que de mantenerse esta tendencia se reducirá a menos de 17 millones para 2070, aproximadamente la cifra poblacional de hace casi una década. EFE