María Lamela hace balance de su paso por 'Supervivientes'

María Lamela no lo tenía fácil en su debut como presentadora de 'Supervivientes 2026' desde Honduras tras la huella que dejaron previamente en el reality sus predecesoras Laura Madrueño y Lara Álvarez. Sin embargo, con su simpatía, su sonrisa permanente y su cercanía con los concursantes se ganó el cariño de la audiencia desde el primer momento, convirtiéndose en una de las piezas claves del éxito de esta edición.

Como no podía ser de otra manera, la periodista ha sido una de las asistentes a la fiesta que la productora Cuarzo ha celebrado en un conocido local de Madrid tras la flamante victoria de Maica Benedicto en la gran final y, a corazón abierto, ha hecho balance de su paso por los Cayos Cochinos y se ha mojado como nunca sobre la ganadora.

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"Ha sido un sueño hecho realidad, me lo he pasado genial. Ha sido una experiencia maravillosa a todos los niveles, he conectado muchísimo con cada uno de ellos, con los 22 supervivientes, les he cogido muchísimo cariño y con el equipo, vamos, he sido una más desde el día uno, me han arropado muchísimo, me han cuidado, he aprendido mil cosas y de verdad que ha sido una de las mayores experiencias laborales de mi vida y vitales también, así que espero poder repetirla unos cuantos añitos más" ha revelado con una gran sonrisa, confirmando que ha llegado al formato estrella de Mediaset para quedarse.

"Maica ha demostrado ser una grandísima superviviente, le ha dado absolutamente todo, lo habéis visto en todas las pruebas. Se ha esforzado al máximo con esas caras que ponía, además de esfuerzo siempre, concentradísima, luego a nivel convivencia creo que ha estado bien con todo el equipo, con todos sus compañeros, se ha llevado súper bien con todos, ha sido como ese remanso de paz y de tranquilidad muchas veces para ellos, ha tenido esos momentos graciosos con un sentido del humor muy característico que ella es muy auténtica, nos ha dado momentazos a todos, yo creo, y es una digna ganadora, por supuesto que sí" ha asegurado rotunda sobre la ganadora del cheque de los 200.000 euros de premio.

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Lo que más le ha costado en su estreno como presentadora en Honduras, como ha revelado, ha sido "estar tantos meses fuera de casa, fuera y lejos de mis amigos, de mi familia, el estar ahí, al final también estamos en un lugar como limitado, vivimos todos como un complejo hotelero, que quieras que no, bueno pues el ocio es limitado y tenemos que apoyarnos mucho los unos en los otros, aunque es cierto que a mí que me encanta bucear, allí es un paraíso natural para el buceo, para los deportes acuáticos y eso me ha venido muy bien, pero es cierto que se echaba mucho de menos la casa y los amigos y Madrid, que me encanta Madrid, deseando estaba de venir".

Durante su paso por el reality, reconoce que "he pensado mucho en Lara Álvarez y en Laura Madrueño. ¿Qué harían ellas en esta situación? ¿Qué harían ellas en esta otra situación? Por supuesto que sí. De hecho, he preguntado, oye, ¿y ellas cómo reaccionaban en estos momentos? Sí, sí, siempre he querido como tenerlas en mente en todo momento. Sí, sí, sí. Además, son grandísimas profesionales, todas las que han pasado además por este puesto".

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