El rey y el primer ministro piden a España que vayan "todos a una" y ganen a Cabo Verde

Madrid, 15 jun (EFE).- El rey Felipe VI deseó este lunes a los integrantes de selección española de fútbol, que debuta ante Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen", mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les pidió que vayan "todos a una".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, tras entregar un premio a los Valores Constitucionales, el monarca consideró sobre el posible desenlace del encuentro que, en principio, "es un partido asequible".

Aunque advirtió de que "no se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas", para añadir a continuación: "Digo los partidos de fútbol".

Preguntado por si cree que el equipo que entrena Luis de la Fuente llegará a la final, dijo que es lo que "deseamos todos", los jugadores "los primeros" y se mostró convencido de que "lo van a trabajar".

Y respecto a si está animado por su asistencia al partido que disputará la selección española en Guadalajara (México) a finales de mes contra Uruguay en la fase de grupos, contestó: "Ahí vamos".

Por su parte, Sánchez afimó que España tiene "el mejor equipo" del Mundial de fútbol, "joven, diverso y con mucha experiencia", y que la Roja es "el orgullo de todo el país", por lo que animó a ir "todos a una" en el estreno en el campeonato del combinado que dirige Luis de la Fuente.

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En un vídeo grabado en el Palacio de la Moncloa y distribuido en su cuenta de X, Sánchez anima al equipo español, que hoy debuta ante Cabo Verde.

"Empieza el Mundial y tenemos el mejor equipo, joven, diverso y, además, con mucha experiencia. Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024 y ahora vamos a por la tercera estrella para el fútbol español", señala Sánchez al recordar que la selección femenina también se proclamó campeona del mundo en 2023.

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El jefe del Ejecutivo se mostró convencido de que van a ser "inolvidables" las semanas durante las que se va a prolongar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que concluirá el 19 de julio.

"Porque un Mundial no va sólo de fútbol, va de ir todos a una, de apoyar a nuestros jugadores y, sobre todo, de disfrutar con los nuestros. Porque La Roja es el orgullo de todo el país y el orgullo de toda España. Así que vamos a por todas", alienta Sánchez.

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En su mensaje, recuerda "imágenes que quedan grabadas en la memoria" del Mundial de 2010 que conquistó la selección nacional, como el penalti que el portero Iker Casillas detuvo a Paraguay, el gol de Carles Puyol a Alemania en la semifinal o el tanto de Andrés Iniesta en la final ante Países Bajos que supuso el título. EFE

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