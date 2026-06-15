El Gobierno checo recorta un 14 % el presupuesto de la radio y la televisión públicas

Praga, 15 jun (EFE).- El Gobierno conservador de la República Checa aprobó este lunes que la radiotelevisión pública se financie directamente de los presupuestos estatales, y no de aportaciones de los ciudadanos, y recortó en un 14 % la partida para el año 2027, al mismo nivel que hace tres años.

El primer ministro, Andrej Babis, ha justificado esta decisión porque "ambos entes no han mostrado interés en ahorrar", y ha puesto como ejemplo las políticas de recorte de la BBC británica, con "cientos de despidos", y de las emisoras de radio públicas de Alemania y de la radiodifusión francesa.

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La televisión y la radio pública se financiaban desde 2008 con las tasas que pagaban directamente los espectadores y oyentes.

De aprobarse la reforma legal en el Parlamento, donde la coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos tiene mayoría absoluta, el ente público se financiará el año próximo de los presupuestos estatales, un cambio que la oposición y muchos ciudadanos consideran limitará su independencia y aumentará el control del Gobierno.

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Decenas de miles de ciudadanos se han manifestado varias veces contra esa reforma.

El presupuesto de la radio y la televisión pública será en 2027 de 236 y 86 millones de euros respectivamente, aproximadamente un 14 % menos que actualmente.

El ministro de Cultura, Oto Klempir, ha pedido una "mayor efectividad" en el uso de los recursos por parte de esos dos entes.

Ambos medios podrán seguir teniendo acceso a la publicidad, aunque de manera restringida, ya que la televisión pública puede dedicar un máximo del 1 % del tiempo diario de emisión (frente al 1 5% de los canales privados).

Existe además un proyecto de ley con el que quiere someterse la radio y televisión públicos a la Oficina de Control Nacional (NKU), organismo que fiscaliza las cuentas de los entes estatales y semiestatales.

Los empleados de la televisión se encuentran en huelga de celo por esa iniciativa gubernamental y han convocado un paro para el próximo lunes día 22. EFE