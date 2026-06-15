Irán dice que el pacto con EEUU desbloqueará fondos y preservará su soberanía sobre Ormuz

Teherán, 15 jun (EFE).- Irán afirmó este lunes que el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que “garantiza” la soberanía de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

“Tan pronto como se firme el memorando de entendimiento, algo previsto para el viernes, estas restricciones deberán desaparecer e Irán tendrá que poder vender petróleo, productos petroquímicos y derivados del petróleo sin ningún obstáculo ni problema”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

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Bagaei subrayó que el acceso a “los activos iraníes bloqueados o restringidos, junto con la reconstrucción de los daños sufridos, constituyen dos cuestiones económicas fundamentales y que la parte estadounidense se compromete a actuar en ambos ámbitos” en el memorando de entendimiento que las partes tienen previsto firmar el viernes en Suiza.

El diplomático indicó además que Estados Unidos “estará obligado” a levantar todas las sanciones, tanto primarias como secundarias, permitiendo la venta de petróleo, sus derivados y productos petroquímicos iraníes.

Bagaei también se refirió al futuro del estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que el acuerdo garantizará un paso “permanentemente libre de peajes” por esa ruta marítima.

El vocero de la diplomacia iraní indicó que el memorando atribuye a Irán, en cooperación con Omán y en consulta con las demás partes interesadas, la responsabilidad de garantizar una navegación segura en el estrecho, y dijo que su país cobrará por los servicios que preste en ese ámbito.

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Bagaei insistió en que la soberanía iraní sobre el estrecho “queda plenamente preservada” y aclaró que Teherán no pretende imponer peajes por el mero paso de los barcos, aunque sí cobrará por los servicios que presten Irán y Omán, como los relacionados con la navegación, la protección medioambiental y los seguros marítimos.

“Por los servicios que prestaremos —servicios de navegación, protección del medio ambiente, posibles seguros para los buques y otros servicios proporcionados por Irán y Omán— se establecerán y cobrarán los costes correspondientes”, afirmó.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanece cerrado por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, a lo que EE.UU. respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes. EFE

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