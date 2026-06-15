Las reservas de crudo de EEUU alcanzan su punto más bajo en más de 40 años por la guerra

Austin, 15 jun (EFE).- Las reservas de petróleo estratégico de Estados Unidos alcanzaron su punto más bajo en 40 años al situarse en 340.3 millones de barriles debido a los estragos generados en la oferta global por la guerra contra Irán, sgún datos publicados este lunes por el Departamento de Energía.

Esa cifra no se veía desde 1983, cuando la reserva -creada tras el embargo petrolero árabe de la década de 1970- aún estaba en la fase inicial de inventariado.

Más recientemente, la reserva rebajó cerca a los 347 millones de barriles en 2023, cuando el Gobierno de Joe Biden hizo mano de el inventario tras la invasión rusa de Ucrania, que disparó los precios de la gasolina.

Esta disminución se da a medida que el Gobierno de Donald Trump ha ido extrayendo crudo de las reservas para compensar por las interrupciones en el suministro de petróleo que han sido causadas por la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

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El pasado 11 de marzo, el presidente de EE.UU. autorizó liberar unos 172 millones de barriles de la reserva, como parte de una estrategia implementada junto a más de 30 países para "reducir los costes energéticos" en respuesta al conflicto.

EE.UU. e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz y se espera que el próximo 19 de junio ambas partes firmen un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, durante un encuentro en Suiza. EFE

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