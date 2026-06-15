Lagarde (BCE) advierte de que la crisis de Irán no está cerrada pese al acuerdo con EE.UU.

París, 15 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, celebró este lunes el acuerdo anunciado entre Irán y Estados Unidos, si se confirma con la firma en los próximos días, si bien se mostró cauta porque aún quedan por definirse muchos aspectos, en particular los nucleares.

"Si la noticia queda respaldada por los eventos de los días que vienen y la firma de un acuerdo de entendimiento, si he entendido bien, el viernes en Suiza, no podemos más que alegrarnos", señaló Lagarde en una entrevista con la emisora pública Radiofrance Culture.

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La presidenta del BCE resaltó en particular la importancia de que se logre la reapertura y el desminado del estrecho de Ormuz, porque es verdaderamente el cierre de ese paso, "por el que circula un volumen importante gas y petróleo, lo que llevó a una subida extraordinaria de los costes de las materias primas y a mucha inestabilidad".

Ya ha habido esperanzas frustradas de acuerdos en el pasado, recordó Lagarde, aunque "parece que esta vez es la buena".

En cualquier caso, "la historia no ha terminado", argumentó, porque "en particular la cuestión del enriquecimiento de uranio sigue estando a debatir" y ese era "entre comillas, uno de los 'objetivos' de esta guerra extranjera".

Su cautela la relacionó también con la existencia de calendarios de comunicación, ya que en su opinión "no es totalmente anodino" que el pacto se haya hecho público en coincidencia con el 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump, y en vísperas de la cumbre de líderes del G7 que va a desarrollarse entre este lunes y el miércoles en Évian (este de Francia).

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No obstante, matizó que si lo acordado "es realmente la paz", "poco importa" que esos anuncios se hayan hecho con los citados eventos en mente. EFE