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IU ve una buena noticia el cese de la guerra en Irán pero avisa que con EEUU e Israel "lamentablemente no hay garantías"

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado que el principio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos es una "gran noticia" para todos los pueblos que sufren la guerra, pero ha alertado que cuando se habla de EEUU o Israel "lamentablemente no hay garantías".

Mediante una serie de mensajes en la red social 'X', ha comentado que el cese del conflicto es una buena noticia para los trabajadores del mundo, que "notan en sus bolsillos" las consecuencias de esta guerra.

"Pero lamentablemente no hay garantías cuando hablamos de EEUU e Israel. Israel y EEUU siguen gozando de plena impunidad y complicidad", ha manifestado para reafirmar que siguen demandado la ruptura de relaciones con Israel, la ruptura del acuerdo de colaboración con la UE y "llevar a sus dirigentes genocidas ante la justicia internacional".

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Todo ello después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

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