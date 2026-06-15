Guillermo Famín se pone romántico en el 35 cumpleaños de Irene Rosales: "Te mereces una maravillosa vida"

Día especial para Irene Rosales, que este lunes 15 de junio cumple 35 años en uno de los momentos más dulces de su vida. Y es que a pesar de su tensa relación con Kiko Rivera desde que pusieron punto y final a su matrimonio en agosto de 2025, y de que como ha reconocido ni siquiera se dirigen la palabra y hablan a través de sus abogados por todo lo relativo a las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota, la suerte le sonríe en lo personal junto a sus pequeñas y su novio Guillermo Famín, y en lo profesional, ya que en pocos meses se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas del programa 'El tiempo justo' mientras su popularidad sube como la espuma en redes sociales.

Como no podía ser de otra manera tratándose de una fecha tan señalada, su amor ha querido felicitarla públicamente con un romántico mensaje publicado en redes sociales en el que se ha abierto como nunca sobre lo que significa la exnuera de Isabel Pantoja para él. "Hoy es un día muy especial! Cumple años el amor de mi vida" ha comenzado, revelando que Irene es "la persona que llegó a mi vida en el peor momento posible y que supo enderezarla de una manera increíble!". "Te deseo todo lo mejor en esta maravillosa vida que te espera y sobre todo que te mereces. Felices 35, te amo" ha concluido junto a una bonita imagen de ambos posando abrazados frente al Guadalquivir y la Torre del Oro de Sevilla, la ciudad que vio nacer su historia de amor hace ya 10 meses.

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Una preciosa felicitación a la que la influencer ha respondido con una declaración de amor en toda regla que refleja lo enamoradísima que está de Guillermo, con el que ha revelado que no le importaría volver a pasar por el altar: "El mejor regalo que puedo tener todos os días es estar a tu lado. Por una vida cumpliendo años juntos. Te amo mi amor" ha escrito a través de sus historias de Instagram.

Quien imaginamos que no la ha felicitado es Kiko que, coincidiendo con el cumpleaños de su exmujer se ha ido de viaje con Lola García, con la que al igual que Irene y Guillermo consolida su noviazgo a pasos agigantados.

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