Irán extiende sus ataques a bases militares de EE.UU en más países de Oriente Medio

Redacción Internacional, 9 jul (EFE).- La nueva escalada en Oriente Medio estuvo marcada este jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EE. UU. anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", que entre ayer y hoy causo 14 muertos y 78 heridos según las autoridades sanitarias iraníes, habrá "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

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Las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que interceptaron esta madrugada tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque que causó al menos un herido -que se encuentra estable- y daños materiales en varios puntos del país.

"El Estado de Kuwait se reserva plenamente el derecho a adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su seguridad y salvaguardar su soberanía", advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado.

Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, detalló que el arsenal detectado en el espacio aéreo kuwaití fue "interceptado y neutralizado con éxito".

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría de la agresión y aseguró haber atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses" de Arifjan (sur) y Ali Al Salem (oeste).

El Ejército jordano anunció que interceptó y derribó ocho misiles lanzados desde Irán, sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.

Una fuente militar del Comando General de las Fuerzas Armadas Jordanas afirmó que "los sistemas de defensa aérea jordanos interceptaron y derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano este jueves" y añadió que, al interceptarlos, hubo caída de metralla, pero sin víctimas ni daños materiales.

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Los últimos ataques contra Jordania lanzados por Irán antes de los de hoy fueron hace un mes.

Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Baréin también durante la madrugada, según informó en X el Ministerio del Interior del país, que instó en repetidas ocasiones a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.

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En Catar, la cartera de Interior emitió una alerta por un "nivel alto de amenaza a la seguridad", tal y como indicó la agencia estatal QNA, que poco después comunicó que el peligro había pasado y que la población podía retomar la normalidad.

Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hicieron un llamamiento a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU, para que adopte una postura "firme" ante los ataques de Irán contra algunas naciones de esta región y contra buques en el estrecho de Ormuz.

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Los países del CCG -Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar- pidieron que condenen estos ataques, cumplan con sus responsabilidades y adopten "una postura firme para garantizar el tránsito seguro por las vías marítimas internacionales y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin restricciones ni imposición de tasas de tránsito o servicio", según un comunicado de la entidad.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que la guerra contra Irán "aún no ha terminado" y reiteró que el Ejército israelí, y sobre todo su fuerza aérea, están preparados para cualquier escenario.

"El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca. Juntos, no solo cambiamos a los pueblos de Oriente Medio, sino que, sobre todo, nos cambiamos a nosotros mismos. Nos atrevimos a atacar", afirmó Netanyahu durante un discurso durante la graduación de 40 nuevos pilotos militares.

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Cientos de miles de personas participaron en la procesión funeraria del líder supremo de Irán Alí Jameneí en la ciudad de Mashad, la segunda más grande de Irán, tras una semana de multitudinarios funerales en cinco localidades iraníes e iraquíes.

Las calles de Mashad se llenaron personas que acompañaban el féretro del religioso que dirigió la República Islámica durante 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el 28 de febrero, con pancartas con el eslogan "Mataremos a Trump".

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La multitudinaria procesión continuó hasta el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, donde el líder pidió ser enterrado.EFE