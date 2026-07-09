Bruselas y el Eurogrupo estudiarán la propuesta española del activo seguro europeo pese a la falta de consenso

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha confirmado este jueves que los ministros de Finanzas de la eurozona seguirán estudiando la propuesta de España para crear un activo seguro europeo, pese a reconocer que los países mantienen "desacuerdos históricos" sobre esta iniciativa, que plantea reforzar el papel internacional del euro mediante emisiones conjuntas de deuda.

La iniciativa, defendida por el Gobierno español como una herramienta para dotar a la UE de un activo de referencia comparable a los bonos del Tesoro estadounidense y fortalecer la posición internacional de la moneda única, será analizada "en los próximos meses" por los representantes permanentes adjuntos del foro económico antes de que los ministros vuelvan a debatirla.

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"Un activo seguro común es un asunto en el que históricamente hemos tenido desacuerdos en esta sala. Dicho esto, es un debate que merece la pena tener", ha señalado Pierrakakis en la rueda de prensa posterior a la reunión con los titulares del ramo.

El presidente del foro de ministros de Economía de la eurozona ha evitado desvelar el contenido del debate mantenido a puerta cerrada, aunque ha insistido en que "toda propuesta debe ser y será examinada" y ha subrayado que todos comparten la necesidad de actuar con rapidez para impulsar la inversión y la competitividad europeas, aunque no siempre coincidan en la forma de financiarlas.

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Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha defendido que el debate sobre un activo seguro europeo "no es nuevo", pero sigue siendo "pertinente" en el contexto actual, marcado por las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la UE, el desarrollo de la Unión de Ahorro e Inversión y el objetivo de reforzar la competitividad y la resiliencia financiera del bloque.

"Como comisario, sigo abierto a continuar el debate más amplio sobre los activos seguros europeos", ha señalado el político letón, que ha recordado que la propuesta de Bruselas para el próximo marco financiero ya contempla programas que recurrirían a nuevas emisiones de deuda para financiar préstamos tanto a los Estados miembro como a países socios.

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"Podemos aprovechar las importantes oportunidades que ofrece un mayor papel internacional del euro sin temor a que ello implique una presión alcista permanente sobre el tipo de cambio", ha añadido.

"CARÁCTER TEMPORAL" DE LAS NUEVAS TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO

Por otro lado, Pierrakakis ha defendido la "resiliencia" de la economía de la eurozona pese al contexto de incertidumbre geopolítica y ha confiado en que las nuevas tensiones en Oriente Próximo tengan un "carácter temporal" tras la reciente moderación de los precios de la energía.

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No obstante, ha reconocido que, antes de alcanzarse el acuerdo entre Irán y Estados Unidos que --señala-- permitió aliviar la escalada en la región, las previsiones económicas apuntaban a un menor crecimiento y una mayor inflación, un escenario que ha descrito como una "tendencia estanflacionaria".

El presidente del Eurogrupo ha sostenido además que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el impacto de la crisis energética sobre la economía europea ha sido un 12% inferior al que se habría producido sin las inversiones acometidas desde 2022 para reducir la dependencia energética tras la invasión rusa de Ucrania.

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