Este vino español se convierte en la opción perfecta para brindar en una ocasión especial

Lo bueno se celebra, se bebe y se brinda. Sí, y nada mejor que hacerlo con un vino que acompañe una velada única para hacer de cada momento algo memorable. Porque sí, hay instantes que merecen ser recordados para siempre: una reunión entre amigos, una comida familiar, un éxito profesional o simplemente una conversación que se alarga hasta el anochecer... En todos ellos, el vino se convierte en mucho más que una bebida, es el gran protagonista: un símbolo de encuentro, de disfrute y de esas pequeñas pausas que nos invitan a saborear la vida con calma.
Elegir un buen vino es también una forma de rendir homenaje a esos momentos irrepetibles. Su capacidad para realzar los sabores, crear ambientes especiales y despertar emociones lo convierte en el compañero perfecto de cualquier celebración.
UN VINO DE ALMERÍA CON AROMAS DE VIOLETAS, GRAFITO Y CHOCOLATE NEGRO
Y como no siempre es fácil acertar, lo mejor es tener en cuenta los matices que hacen que un vino sea único. En este contexto, ANTAS Petit Verdot 2024 ha sido reconocido con la Medalla 'Gran Oro' en el Concours Mondial de Bruxelles 2026: la distinción más alta otorgada por uno de los concursos vinícolas más prestigioso del mundo.
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Elaborado en el Desierto de Almería, la nota de cata del jurado destacó de él los aromas de violetas, grafito y chocolate negro. Una descripción que conecta de forma sorprendente con la identidad del territorio: una tierra marcada por la minería y por más de 4.000 años de historia desde la cultura argárica.
Este vino se convierte así en uno de los 12 únicos vinos españoles que han alcanzado esta máxima distinción entre los 820 presentados por España al certamen, situándose entre el 1,5% mejor valorado... consolidándose así como el gran referente de Andalucía en esta edición que reunió cerca de 6.7000 vinos procedentes de 50 países.
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DISTINGUIDO CON LA MEDALLA 'GRAN ORO' EN EL CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2026 Y CON EL SELLO CMB MERIT POR SIERRA ALMAGRERA MACABEO 2025
Un éxito para la bodega que se suma a la distinción obtenida por Sierra Almagrera Macabeo 2025, que también lo ha reconocido con el sello CMB Merit, otorgado a los vinos que superan los 86 puntos tras una rigurosa evaluación internacional.
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"No me extrañan los premios porque los vinos son excelentes y sorprende su origen, donde ninguna persona hubiese imaginado que algo imposible se ha hecho realidad", confiesa Custodio López Zamarra, Maestro Sumiller. Además, asegura sentir un "enorme orgullo por esta tierra, por nuestro equipo y por todos los que creyeron que era posible hacer un gran vino en el desierto" y declara que "este reconocimiento no es una meta; es un impulso. El desierto apenas está empezando a hablar".