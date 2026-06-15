El Instituto Cervantes inaugura Aula en Abiyán(Costa de Marfil), segunda presencia permanente en África subshariana

El Instituto Cervantes ha inaugurado el Aula Cervantes de Abiyán (Costa de Marfil), que estará ubicada en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de la capital marfileña, y que se convierte en la segunda presencia permanente de la institución en África subsahariana, después de Dakar.

Con esta apertura, rubricada por un acuerdo firmado entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la universidad africana, Ballo Zié, la institución da un paso decisivo para reforzar su presencia en África subsahariana y acompañar el creciente interés por el aprendizaje del español en la región.

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El primer ministro de Costa de Marfil, Robert Beugré Mambé, se reunió la semana pasada con García Montero para agradecer la cooperación de la institución española en el campo académico y el "intercambio de saberes" puesto en marcha entre ambos países tras la inauguración.

El encuentro tuvo lugar en el palacio presidencial de Abiyán y contó también con la presencia del director de Relaciones Internacionales del Instituto, Luis Marina; la directora del Cervantes en Dakar, Concha Barceló; el embajador de España en el país africano, Guillermo Marín Gorbea, así como de otras autoridades de Costa de Marfil.

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Beugré Mambé también puso en valor "el amor" por la cultura española en el país africano porque es "sinónimo de humanismo". De hecho, más de un millón de marfileños estudian español, siendo así el primer país de África subsahariana en número de aprendices.

Por otro lado, durante este fin de semana, el Instituto Cervantes de Dakar ha acogido desde el sábado 13 de junio la segunda edición del Congreso de Español en África Subsahariana (CELEAS), un encuentro que analiza la importancia del español desde un punto de vista técnico y profesional y que, en esta ocasión, lleva como título 'El español como herramienta de trabajo'.

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El congreso, que duró hasta el domingo 14 de junio, fue inaugurado por Luis García Montero que ha destacado que "el español en África subsahariana implica posibilidades claras de desarrollo económico y profesional". Además, ha subrayado que la enseñanza de español en cursos especializados sirve para formar a personas en ámbitos técnicos.

VENTAJAS ESTRATÉGICAS DEL ESPAÑOL EN EL MERCADO LABORAL SUBSAHARIANO

Según el Cervantes, más de 3,5 millones de personas estudian español como lengua extranjera en los países subsaharianos, de acuerdo con el avance de datos contenidos en el libro 'El español en África subsahariana', obra conjunta entre el Instituto Cervantes y Casa África, que se presentó el sábado en el CELEAS y que pone de manifiesto la amplia presencia de aprendices de esta lengua en la región.

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"Esta cifra no solo impresiona, sino que reordena la manera en la que se distribuye el peso global del aprendizaje del español y confirma, con evidencia cuantitativa, que África subsahariana constituye una de las regiones que más contribuye al conjunto de aprendices de español en el mundo", señaló García Montero.

En el global del continente africano se encuentra uno de cada diez aprendices de español en el mundo, según los datos recogidos en el Anuario del Instituto Cervantes publicado en el último año, cuyo total asciende a 24,5 millones de estudiantes.

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Entre la quincena de países con mayor volumen de estudiantes de español como lengua extranjera figuran cinco países subsaharianos. Camerún y Costa de Marfil se consolidan como dos grandes referencias, situándose por encima del millón de estudiantes.

En este contexto, se ha celebrado este congreso relacionado con el África subsahariana destinado principalmente a fortalecer las competencias lingüísticas y profesionales de estudiantes, docentes y profesionales vinculados al español.

Entre otros objetivos, también se ha analizado el papel del español en sectores profesionales clave (comercio, turismo, diplomacia, educación y cooperación) y se han identificado oportunidades laborales concretas donde el español constituye un valor añadido en el contexto africano.