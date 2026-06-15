El ELN declara un alto el fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial colombiana

Redacción Internacional, 15 jun (EFE).- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral de tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio como gesto "de no interferencia en el actual proceso electoral".

A través de un comunicado, la dirección nacional de la guerrilla instruyó a todas sus filas "a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado" entre las 00.00 del 20 de junio a las 00.00 del 23 de junio. EFE

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