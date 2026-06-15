Agencias

El brent baja cerca de 5 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Londres, 15 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este lunes algo menos de un 5 %, hasta situarse alrededor de 83 dólares, tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que, presumiblemente, pondrá fin a la guerra y permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 4,76 % -o 4,16 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 87,33 dólares. EFE

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