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El árbitro somalí Omar Artan cobrará su sueldo íntegro del Mundial a pesar de la prohibición de entrada

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El árbitro somalí Omar Artan cobrará su salario íntegro como árbitro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a pesar de que Estados Unidos le haya denegado la entrada al país, impidiéndole participar en la cita.

Artan, nombrado mejor árbitro de África en 2025, tuvo que volver a casa después de que las autoridades estadounidenses afirmaran que tenía "vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Sin embargo, la BBC informó este domingo, citando fuentes cercanas al asunto, que el colegiado africano recibiría su remuneración completa por el torneo a pesar de no arbitrar ningún partido.

La UEFA, en una claro respuesta contra la FIFA, organizadora del Mundial, anunció tras su prohibición de entrada que Artan arbitraría la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, vencedor de la Liga Europa, en agosto.

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