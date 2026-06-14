ONG piden actuar contra el abuso y el maltrato en la vejez y apuestan por la formación de equipos y redes de apoyo

Entidades sociales piden reconocer, denunciar y actuar contra el abuso y el maltrato en la vejez y apuestan por la formación de equipos y redes de apoyo.

En este sentido, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, Cruz Roja trabaja para prevenir que las personas mayores en situación de especial vulnerabilidad se conviertan en víctimas de malos tratos, y apoyar a quienes ya lo han sufrido o lo están sufriendo. A través del proyecto 'Buen trato a las Personas Mayores', la organización ha atendido a más de 31.000 personas, de las que el 85% eran mujeres.

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En el último año, Cruz Roja ha dado respuesta a 2.229 personas mayores en situación de maltrato o riesgo de sufrirlo, de las que el 80% eran mujeres. Esta labor es posible gracias a la implicación de 490 personas voluntarias, con una participación mayoritaria de mujeres (332), presentes en 96 municipios.

La intervención de Cruz Roja se dirige a cualquier tipología de maltrato: desde la violencia física, económica, psicológica y sexual, a otras formas menos evidentes, como la vulneración de derechos o el maltrato social.

Del total de casos atendidos en 2025, el maltrato psicológico continúa siendo la forma más frecuente, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia. En la mayoría de las situaciones, el entorno familiar o de cuidados -donde existe una fuerte dependencia emocional y funcional- es también el espacio en el que se produce el daño. Este vínculo de dependencia, unido a sentimientos de miedo, vergüenza o culpa, dificulta enormemente la visibilización y denuncia de estas situaciones.

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Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la formación de los equipos, con lo que se consigue mejorar la detección precoz de los casos. A esto se suma un mayor número de acciones de sensibilización dirigidas a las propias personas mayores, en las que se facilitan herramientas que les permiten conocer, ejercer y defender sus derechos.

Mientras, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha hecho un llamamiento a las instituciones y a la sociedad para reforzar los sistemas de prevención y respuesta, así como avanzar hacia medidas eficaces que garanticen la dignidad, autonomía y derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores.

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La PMP ha recordado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato en entornos comunitarios (15,7%). Frente a esta realidad, la entidad afirma que "no basta con sensibilizar", sino que es necesario fortalecer los sistemas de prevención y respuesta para actuar con eficacia ante estos casos.

Además, ha advertido de que esta realidad está estrechamente ligada al edadismo, que contribuye a normalizar comportamientos discriminatorios y dificulta la detección de situaciones de abuso por lo que pide este 15 de junio sea un punto de inflexión y haya más detección temprana, más apoyo y más protección efectiva, con especial atención a quienes viven situaciones de soledad, dependencia o discapacidad.

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Por todo ello, la PMP ha reclamado, entre otras medidas: políticas públicas con presupuestos suficientes para prevenir el maltrato; el impulso de nuevos derechos ante retos como las tecnologías digitales; el fomento de la denuncia y el apoyo integral a las víctimas; la capacitación de profesionales y personas cuidadoras para detectar y prevenir situaciones de abuso; y la promoción de una cultura de envejecimiento activo y saludable que erradique estereotipos negativos sobre la vejez.

Por su parte, la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha lanzado una nueva campaña de sensibilización bajo el lema 'Reconocer, actuar, denunciar: Las leyes están para proteger a las personas casi siempre', con la que denuncia la falta de un marco normativo estatal específico que garantice la protección de las personas mayores frente a situaciones de abuso y maltrato.

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IMPLICACIÓN ACTIVA

Ante esta situación, CONFEMAC ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los profesionales y a las instituciones para implicarse activamente en la prevención del abuso y maltrato en la vejez a través de tres acciones fundamentales: reconocer, actuar y denunciar.

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Así, ha pedido reconocer que "el maltrato puede esconderse en conductas aparentemente normalizadas, como decidir por una persona mayor, controlar su dinero sin consentimiento, ignorar su opinión, aislarla o desatender sus necesidades".

También ha llamado a actuar "escuchando, acompañando, informando y ofreciendo apoyo a quienes puedan estar sufriendo una situación de vulneración de sus derechos".

Finalmente, ha abogado por denunciar "cualquier caso o sospecha de maltrato, porque no se trata de un asunto privado". "Cuando identificamos una situación de maltrato, tenemos la obligación de comunicarla para que pueda atenderse, si no, nos convertimos en cómplices", ha subrayado.

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