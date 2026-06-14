Un civil muerto y nueve heridos en un ataque ucraniano contra territorio ruso

Un civil ha muerto y nueve más han resultado heridos durante la pasada noche en un nuevo ataque ucraniano con proyectiles, esta vez contra la región rusa de Oriol, según han informado las autoridades.

"Ha sido una noche turbulenta para la región de Oriol. Se han emitido tres alertas antiaéreas y nuestras defensas han destruido cuatro drones enemigos", ha explicado el gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, en redes sociales.

Uno de los drones ha impactado contra un edificio de viviendas de la ciudad de Oriol, a unos 150 kilómetros de la frontera con Ucrania. "Esta noche un ataque ucraniano con dron contra una edificio residencial causó víctimas. Lamentablemente, una persona murió y otras nueve reciben asistencia médica y psicológica", ha explicado en redes sociales.

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Los residentes de los pisos afectados han sido realojados en hoteles de la ciudad, según Kichkov, que sostiene que "la situación está bajo control del Ministerio de Emergencias y las fuerzas de seguridad".

Las autoridades rusas han informado de que en las últimas horas han interceptado 249 drones ucranianos en Astracán, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kostroma, Kursk, Oriol, Riazan, Rostov, Tula, Tver, Vladímir, Voronezh y Yaroslavl, así como en la península de Crimea y en el mar de Azov.

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