Ochenta años de móvil: Del maletero del coche al bosillo de siete de cada 10 persoans

Belén Molleda

Madrid, 14 jun (EFE).- Hace justo 80 años se efectuó la primera llamada comercial desde un teléfono móvil, un aparato que pesaba 36 kilos, ocupaba casi todo el maletero de un vehículo y acabó convirtiéndose en un dispositivo que usa el 70 % de la población mundial.

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Fue el 17 de junio de 1946 cuando, en San Luis (Misuri, Estados Unidos), se efectuó la primera llamada comercial desde un teléfono móvil instalado en un vehículo, dentro de una prueba impulsada por AT&T y Southwestern Bell, según recuerda a EFE el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, Fernando Suárez.

El equipo no era un móvil como el que conocemos hoy, sino que requería de una instalación específica. Además, las llamadas no se realizaban mediante marcación automática, sino que era necesario contactar con una operadora que establecía manualmente la comunicación.

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A pesar de sus limitaciones, aquel sistema supuso un hito tecnológico, ya que por primera vez era posible comunicarse por teléfono mientras se estaba en movimiento, rompiendo la dependencia de una ubicación fija.

Por entonces, la capacidad de la red era muy reducida y solo podían mantenerse simultáneamente unas pocas conversaciones en toda la ciudad, pero el concepto que cambiaría el mundo ya estaba ahí.

En ocho décadas, se ha pasado de equipos que pesaban decenas de kilos a dispositivos que caben en un bolsillo, que tienen una capacidad de cálculo superior a los ordenadores que llevaron al ser humano a la Luna y con acceso instantáneo a información y servicio de todo el mundo, apunta.

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La distancia entre aquel teléfono de coche de 1946 y un "smartphone" (teléfono inteligente) actual es comparable a la que existe entre los primeros aviones de los hermanos Wright y un moderno avión intercontinental.

Aquel hito desembocó en una revolución a escala mundial. Fue a partir del 1 de julio de 1991, en Finlandia, cuando apareció un nuevo hito con la primera llamada de telefonía móvil digital, que pasó a sustituir a los sistemas analógicos del 1G.

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Con este acontecimiento, se entró en la era del 2G, marcada por la introducción de estándares de voz y datos, como el SMS. El primero mensaje de la historia se envió en 1992.

Después de pasar por el 3G, al 4G y al 5G, el foco está puesto en el 6G, que se espera para el 2030.

A día de hoy, la telefonía móvil se ha convertido en una infraestructura económica esencial que impulsa la digitalización, la inteligencia artificial, el comercio electrónico y los servicios públicos en todo el planeta, según la GSMA, una asociación mundial que engloba más de 1.000 operadores de telefonía móvil y empresas afines.

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De acuerdo con el informe The Mobile Economy 2026 de la GSMA, actualmente existen 8.800 millones de conexiones móviles en el mundo y 5.800 millones de usuarios únicos, el 70 % de la población mundial.

Además, en 2025, el sector móvil generó 50 millones de empleos en todo el mundo; aportó más de 800.000 millones de dólares (más de 690.000 millones de euros al cambio) en ingresos púbicos y contribuyó con 7,6 billones de dólares a la economía mundial, el 6,4 % de PIB global.

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Las previsiones para 2030 pasan, según dicho estudio, por que la contribución de las tecnologías y servicios móviles alcancen 11,3 billones de dólares, el 8,4 % del PIB mundial. EFE

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