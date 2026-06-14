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La Policía británica detiene al ultraderechista Tommy Robinson por la ley antiterrorista

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Londres, 14 jun (EFE).- La Policía británica detuvo anoche durante varias horas al activista ultraderechista Tommy Robinson en aplicación de la ley antiterrorista de 2019, según explicó él mismo en sus redes sociales.

"Vuelvo a ser un terrorista", escribió Robinson, antes de lanzar una campaña de microfinanciación a través de X que le ayude a pagar su defensa en caso de que se presenten cargos contra él, algo que la Policía aún no ha confirmado.

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La detención se produjo en el aeropuerto londinense de Heathrow, y Robinson precisó que le habían dejado libre a las tres horas, pero los agentes le confiscaron su teléfono celular.

Un administrador de la cuenta de Robinson en X (donde él cuenta con dos millones de seguidores) mostró los documentos que justificaron su detención, entre ellos la mención al artículo 3 de esa ley antiterrorista de 2019 que menciona los "actores que tienen que viajar para planificar, preparar y llevar a cabo acciones hostiles".

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Robinson, que a sus 43 años ya ha estado cinco veces en la cárcel, dijo a través de ese administrador que la detención era "un ataque a la libertad de expresión y al periodismo de investigación".

El ultraderechista, que no forma parte de ningún partido político, se dedica al activismo cibernético y en las calles con dos enemigos declarados: el islam y la inmigración ilegal.

Esta semana, mientras arengaba a sus seguidores a participar en concentraciones contra la inmigración en Belfast, se supo que acaba de estar en Rusia, donde se reunió con Errol Musk, padre del magnate estadounidense Elon Musk, en un hotel moscovita. EFE

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