La adaptación empresarial ante un entorno de cambio permanente, a debate en Ejecución de Oportunidades

La necesidad de adaptación de las empresas para mantener su competitividad en un entorno marcado por el cambio constante será el eje del debate del próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company que se erige como un foro informativo y de fomento del networking que busca poner en común los proyectos, éxitos, retos y experiencias de las compañías socias de Generación de Oportunidades.

En el encuentro 'Organizaciones en transformación: cómo competir en un entorno de disrupción permanente', que tendrá lugar este miércoles, los ponentes debatirán sobre las claves que deben abordar las empresas para evolucionar hacia organizaciones más ágiles, humanas y competitivas en un entorno marcado por la volatilidad.

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La integración de la inteligencia artificial (IA), la gestión de los nuevos perfiles de talento, el rediseño del trabajo y la evolución del liderazgo emergen como palancas decisivas para construir organizaciones resilientes y preparadas para el futuro.

El encuentro, que estará moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, contará con el socio junior de McKinsey & Company, Alejandro García Salmones; la directora de Personas de Engie España, Vanesa Sánchez Ulloa; el director académico del Programa de Desarrollo Directivo de Esade Executive Education, Alberto Alonso Poza; la responsable de Estrategia para Talento y Cultura en BBVA, Checa Pardo; la directora de Transformación y Talento de Enagás, Lorena Díaz López; y el director de Digital de Ikea en España y Portugal, Alfonso Negrete.

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EJECUCIÓN DE OPORTUNIDADES

'Organizaciones en transformación: cómo competir en un entorno de disrupción permanente' llega tras otros eventos centrados en temas como la IA agéntica, la comunicación, la recapacitación o 'reskilling' o las estrategias para la mejora de la experiencia del cliente.

Ejecución de Oportunidades, enmarcada en la plataforma Generación de Oportunidades, se presenta como un altavoz dirigido a los miembros de sus comités de dirección, responsables directos de la ejecución exitosa de sus estrategias ESG.

Con foco en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes concretos relativos al crecimiento sostenible, la innovación, la digitalización, el reto del futuro del trabajo, la acción social o la transparencia da voz a los responsables directos de conducir con éxito a las empresas hacia la consecución de sus objetivos.

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