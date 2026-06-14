Al menos 3.783 muertos y casi 11.700 heridos en ataques israelíes en Líbano desde marzo

El Cairo, 14 jun (EFE).- Al menos 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y un frágil alto el fuego que ha sido sistemáticamente violado, informaron este domingo las autoridades sanitarias libanesas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.783 mártires y 11.699 heridos".

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En esta jornada, al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en un bombardeo israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

El Ejército israelí informó este domingo de que había atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el Dahye, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hizbulá, se produce después de que el Ejército israelí informara en esta jornada de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

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Los ataques israelíes en el sur del país mediterráneo se concentraron en la localidad de Doueir, causando daños importantes al edificio del Ayuntamiento y al cercano centro de la Defensa Civil libanesa, donde algunos de sus miembros resultaron heridos leves, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Según este mismo medio, las afueras de la ciudad de Shukin también fueron objeto de un ataque aéreo israelí, así como las ciudades meridionales de Mefdon y Al Qusaybah, además de Ansar, Nabatieh al Fouqa y en Kawthariyat al Sayad.

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Este fuego cruzado tiene lugar en paralelo a la llegada de una delegación de Catar a la capital iraní, Teherán, para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece inminente, según informaron medios iraníes.

Catar es junto con Pakistán uno de los mediadores entre Irán y Estados Unidos para lograr una acuerdo de paz, que todo indica que se firmará pronto aunque se desconoce la fecha concreta y si incluirá el cese de los ataques de Israel contra el Líbano.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. EFE