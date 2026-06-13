Un juez ordena la retirada del nombre de Trump del Centro Kennedy de Washington D.C.

Los operarios han comenzado a retirar esta pasada noche el nombre del presidente Donald Trump del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, uno de los epicentros culturales de la capital de Estados Unidos después de que un juez invalidara su decisión de caracterizar con su nombre y apellidos la fachada del lugar.

Hace unos seis meses Trump, en una decisión que sus críticos tacharon de acto de megalomanía, ordenó a la junta ejecutiva del centro (un nutrido grupo de aliados del mandatario) que redenominara el lugar como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas Donald Trump.

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El juez federal Christopher Cooper ordenó el viernes la retirada del nombre del presidente tanto de la fachada como de cualquier objeto de merchandising porque "el Congreso le dio nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo" en una decisión que, como cabía esperar, desató la ira de Trump en su plataforma Truth Social.

"Lamentablemente, el juez Cooper y la izquierda radical prefieren que el lugar desaparezca antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos, tal como yo lo he hecho en muchos casos a lo largo de mi vida", escribió.

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La junta del centro ha anunciado que apelará la decisión como favor al presidente pero, de momento, los trabajadores comenzaron esta madrugada la retirada de las letras, ante los ojos de curiosos y manifestantes que celebraron la decisión.