Un 59 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este sábado por la crisis energética

La Habana, 13 jun (EFE).– Los prolongados apagones de este sábado en Cuba afectarán de forma simultánea hasta el 59 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de más demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

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La situación actual es "crítica", según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que en la presente semana llegaron a superar las 26 horas diarias consecutivas y de hasta dos días seguidos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.270 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.780 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.810 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

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Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

La situación energética ha agravado la crisis económica en la isla. Cuba afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025. EFE

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