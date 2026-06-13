Putin llama al Gobierno ruso a impulsar desarrollo de regiones ucranianas anexionadas

Moscú, 13 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró hoy una reunión por vídeo conferencia con el Gobierno ruso dedicada a la integración de las regiones ucranianas anexionadas por Rusia -Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón- y llamó al Gabinete de ministros a impulsar el desarrollo de estos territorios hasta el nivel del resto del país.

"Para 2030 las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporiyia, deben alcanzar el nivel de toda Rusia en los principales indicadores, en calidad de vida de sus habitantes", declaró el mandatario ruso durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.

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Putin señaló que "es necesario no solo reconstruir y reparar todo lo que fue destruido y dañado, sino también sentar las bases para una remodelación radical de la economía y la industria de Donbás y Novorossia, hacer que todas las esferas de la vida de estas regiones reciban un fuerte impulso hacia el desarrollo, que la gente vea cambios reales a mejor".

El presidente subrayó que se trata de "una tarea clave de envergadura nacional que debe ser cumplida sin falta".

Indicó que el programa de desarrollo incluye "alrededor de 300 proyectos".

"Se trata del desarrollo de infraestructura social, vivienda, transporte, de servicios comunales", dijo.

Indicó que el objetivo es lograr una "integración estrecha en los campos de la justicia, la economía, la educación, la cultura, la informática", y llamó al Gobierno a debatir sobre cuáles son las direcciones que requieren de esfuerzos adicionales y una mayor coordinación "tomando en cuenta la situación corriente y las informaciones presentadas por los jefes de las regiones".

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Aprovechó la ocasión para comentar la situación en la guerra de Ucrania y señaló que las tropas rusas "avanzan en todos los sectores el frente".

Añadió que las tropas rusas tienen "la ventaja estratégica, avanzan con seguridad y ningún bombardeo o ataque de drones cambiará esta situación".

"El enemigo no puede contener este empuje y acude a métodos abiertamente terroristas: ataca objetivos civiles y el transporte de pasajeros", sostuvo.

El viceprimer ministro ruso, Marat Jusnulin, afirmó al mandatario que el programa de desarrollo social de las regiones anexionadas "se cumple en su totalidad".

"Este año fue declarado por Usted año de la unidad de los pueblos de Rusia, y el desarrollo de Donbás y Novorossia se convirtió en un ejemplo de cómo todo el país se unió para solucionar esta tarea común", dijo.

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Señaló que en estos momentos se restablece el trabajo de las empresas industriales, que aumenta sus producciones y se "integran al sistema conjunto de la economía rusa", además de la agricultura, sector en el que crece la superficie de tierras labradas.

En particular se refirió a las zonas económicas libres creadas en estas regiones, que ya cuentan con la participación de más de 500 empresas con inversiones superiores a los 383.000 millones de rublos (5.286 millones de dólares).

"Estoy sinceramente agradecido a todos los están implicados en este enorme trabajo. Sé que tienen que trabajar en condiciones muy tensas, difíciles y por momentos en condiciones bélicas a lo largo de la línea del frente en condiciones de ataques de drones y bombardeos", reconoció Putin, al señalar que en estas regiones ya se ha hecho mucho, pero "los temas pendientes son aún más".EFE

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(foto)(vídeo)