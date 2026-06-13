Periodistas de Venezuela y Argentina alertan sobre exilio y alianza de ultraderecha

David Toro Escobar

Washington, 13 jun (EFE).- Las reconocidas periodistas Luz Mely Reyes, de Venezuela, y Julia Mengolini, de Argentina, analizan cómo el deterioro de la libertad de expresión en sus países —agravado, dicen, por el respaldo de la Administración republicana en Estados Unidos— ha empujado a decenas de reporteros al exilio y ha complicado el ejercicio del periodismo.

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Reyes y Mengolini atribuyen el retroceso a la expansión de prácticas autoritarias, la concentración mediática y nuevas formas de presión política y judicial, en un contexto regional que —según sostienen— trasciende fronteras y se inserta en disputas geopolíticas más amplias.

Ambas comunicadoras participaron en una gira en Estados Unidos organizada por Alianza Américas, en la que sostuvieron encuentros con congresistas, académicos, autoridades locales y organizaciones civiles para discutir el estado de los derechos humanos, la migración y la libertad de prensa en sus países y en la región.

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Mengolini, fundadora del medio digital Futurock, afirmó que el ejercicio del periodismo independiente en Argentina se desarrolla bajo presiones políticas, judiciales y mediáticas cada vez más intensas.

"El Gobierno argentino está absolutamente subordinado a los intereses de Trump (…) es una injerencia económica peor, muy intimidante también en términos militares", señaló la periodista en entrevista con EFE, al referirse a lo que considera una creciente influencia de actores externos en la política del país suramericano.

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La periodista sostuvo además que el ecosistema mediático argentino atraviesa un proceso de concentración y disciplinamiento del discurso público.

"En Argentina no estamos hablando de las cosas que hay que hablar y cómo hay que hablarlas", afirmó, al advertir sobre el impacto de las demandas judiciales y el hostigamiento digital contra periodistas críticos.

En su análisis, Mengolini describió la existencia de lo que calificó como una "alianza internacional reaccionaria" entre gobiernos y actores políticos de derecha en la región, con apoyos cruzados que —dijo— han favorecido su expansión.

Desde Venezuela, Reyes, actualmente exiliada en Estados Unidos, describió un escenario marcado por la reducción del espacio cívico, la persecución judicial y el cierre de medios de comunicación, lo que ha obligado a numerosos periodistas a operar desde el exilio o bajo condiciones de autocensura.

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"Lo que buscan es intimidar y sembrar temor contra el gremio periodístico", afirmó Reyes, fundadora del medio digital Efecto Cocuyo, al referirse al clima de presión que —según explicó— persiste sobre la prensa venezolana.

La periodista subrayó que el deterioro institucional en su país ha derivado en restricciones sostenidas a la libertad de expresión y al acceso a la información, lo que ha debilitado el ecosistema mediático independiente.

"Con los modelos populistas y autoritarios, la libertad de expresión no está garantizada", sostuvo Reyes, al advertir que las limitaciones no solo afectan a periodistas, sino también al derecho ciudadano a la información.

En ese contexto, señaló que el periodismo ha debido transformarse en una práctica de resistencia colectiva.

"Su respuesta a la presión y a los ataques es hacer más periodismo", añadió, al destacar la supervivencia de medios independientes sostenidos por comunidades de lectores y redes de apoyo.

Ambas periodistas coincidieron en que los desafíos actuales del periodismo en América Latina no pueden entenderse de manera aislada por país, sino como parte de un proceso regional donde convergen presiones políticas, económicas y tecnológicas.

Reyes advirtió sobre el riesgo de nuevas formas de control a partir del uso de tecnologías y datos por parte de actores privados con influencia global.

Mengolini, por su parte, alertó sobre el papel de las grandes plataformas tecnológicas y la concentración de poder informativo.

"Somos testigos de sistemas de cercenamiento de la libertad de expresión", resumió Mengolini, al señalar que la respuesta frente a estos fenómenos debe incluir tanto la denuncia como la construcción de redes de cooperación entre periodistas.

En ese sentido, ambas destacaron la importancia de los modelos colaborativos y de sostenibilidad comunitaria para el periodismo independiente, así como la necesidad de fortalecer redes regionales frente a contextos de presión.

"Yo te diría que la vacuna contra el autoritarismo es más y mejor periodismo", concluyó Reyes, al defender el rol del oficio periodístico como herramienta de control democrático. EFE

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