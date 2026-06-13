Agencias

Pakistán prevé que EE.UU. e Irán firmen el acuerdo de paz en las próximas 24 horas

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Islamabad, 13 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este sábado que Estados Unidos e Irán están "más cerca que nunca" de alcanzar un acuerdo de paz, cuya finalización y firma electrónica está prevista para las próximas 24 horas.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó Sharif en X.

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EFE

dlh-mtv/av

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