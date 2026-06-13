La Real Federación Española de Caza lanza una iniciativa para fomentar la participación e implicación de los jóvenes

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado este sábado la creación de una Comisión de Jóvenes, iniciativa que nace con el objetivo de fomentar su participación en la actividad federativa y reforzar "su implicación en el presente y futuro" de la caza en España.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la RFEC, Josep Escandell, durante la Asamblea General Ordinaria de 2026, celebrada este sábado en Madrid con la participación de 54 asambleístas.

Presidida por Escandell junto al vicepresidente Luis Eusebio Fidalgo y el secretario general Tomás Manzano, la Asamblea ha aprobado los asuntos económicos incluidos en el orden del día y ha ratificado las principales líneas de actuación de la entidad para los próximos meses.

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Además, los representantes de los distintos estamentos federativos han respaldado las propuestas presentadas por los órganos de gobierno de la Federación y se han presentado los informes del presidente y de los departamentos federativos.

Durante la misma, la Secretaría General ha centrado su intervención en el trabajo jurídico desarrollado y en los retos normativos e institucionales que afectan al sector cinegético, entre los que destaca el avance de la RFEC hacia una estructura más profesional para defender los intereses de los cazadores ante las administraciones, señala en un comunicado.

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Por su parte, el Departamento de Competiciones ha informado de la mejora y actualización de la normativa en todas las especialidades deportivas, así como de la consolidación del Aula Canina y la plataforma de formación online, mientras que el de Comunicación ha resaltado la puesta en marcha de 'En clave de caza', el programa de radio de la RFEC, como nuevo canal de divulgación.

Asimismo, la jornada ha recogido la valoración de la Escuela Española de Caza sobre el I Encuentro Nacional de Intervenciones de Armas y Federaciones de Caza, que ha permitido reforzar la coordinación con los responsables de intervenciones de armas de la Guardia Civil.

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Finalmente, la sesión ha concluido con un turno de ruegos y preguntas en el que los asambleístas han trasladado sus propuestas e inquietudes a los responsables de la entidad, según informa la RFEC.