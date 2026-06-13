El número de conflictos se duplicó en 2025 respecto al año anterior y fue el mayor desde el final de la IIGM

El número de conflictos armados entre Estados alcanzó en 2025 su nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace ocho décadas, duplicando la cifra de 2024, según un informe publicado por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), que apunta además que el año pasado fue el tercero más mortífero desde 1989, con 245.000 muertos por violencia relacionada con los combates.

El informe, titulado 'Tendencias del conflicto: una revisión global, 1946-2025), documentó ocho conflictos interestatales en 2025: la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán, los combates entre Afganistán y Pakistán, los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya y múltiples enfrentamientos interestatales vinculados con el conflicto en Oriente Próximo, incluidos Israel, Irán, Yemen y Estados Unidos.

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"El resurgimiento de conflictos interestatales a esta escala es profundamente preocupante", ha resaltado Siri Aas Rustad, directora de investigación del PRIO y autora principal del informe, quien ha destacado que "durante décadas, las guerras civiles dominaron los conflictos mundiales".

"Ahora estamos presenciando un peligroso resurgimiento de enfrentamientos directos entre Estados, impulsados por la rivalidad geopolítica, las disputas fronterizas y la escalada regional, especialmente en Oriente Próximo", ha indicado en la presentación del informe, fundamentado en datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP).

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Estos datos reflejan que 245.000 personas murieron por incidentes relacionados con la batalla, una cifra impulsada por tres conflictos: la invasión rusa de Ucrania, la guerra en Sudán --incluidas las matanzas perpetradas por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en El Fasher, Darfur--, y los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza.

El PRIO señala que los elevados niveles de muertos están a menudo impulsados por unos pocos conflictos a gran escala y puntualiza que, si bien antes de 2020 era frecuente ver uno de estos conflictos a la vez, durante los últimos años se ha producido una acumulación de estos conflictos al mismo tiempo.

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El aumento de muertos entre 2024 y 2025 --pasando de 188.000 a 245.000-- está impulsado principalmente por la violencia en Sudán, con unos 60.000 asesinados en la última semana de octubre de 2025 a manos de las RSF en El Fasher, según datos del UCDP, que reflejan también que el número de fallecidos casi se duplicó en República Democrática del Congo (RDC), principalmente por la ofensiva lanzada a principios de año por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Sin embargo, puntualiza que los números de muertos contemplan los fallecidos en combate --lo que incluye a los muertos en conflicto o por ataques, tanto combatientes como civiles--, pero excluye a un "enorme número" de muertos de forma indirecta a causa de la falta de infraestructura e instalaciones sanitarias y la inseguridad alimentaria, así como los heridos en un ataque que perecieron posteriormente por sus heridas.

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Por ello, incide en que, si bien las cifras reflejan el nivel de conflicto en el mundo, son cálculos conservadores, especialmente debido a que el número de muertes indirectas es difícil de verificar "debido a la falta de datos fiables" que permitan realizar una estimación aproximada.

MÁXIMO DE CONFLICTOS ESTATALES

El informe apunta que en 2025 se registró también el mayor número de conflictos estatales desde 1946, con 65 conflictos --seis más que el máximo registrado hasta la fecha--, y unos 153.000 muertos, un dato solo inferior a los documentados en 2021, 2022 y 2024, lo que refleja un persistente nivel elevado de violencia estatal, con más muertos en los últimos cinco años que en los 20 anteriores a 2021.

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Durante 2025, estos 65 conflictos fueron documentados en 35 países, un aumento en ambos campos respecto a 2024. Además, durante la última década ha aumentado la diferencia entre el número de conflictos y el número de países en conflicto, lo que implica un repunte de los países que son escenario de múltiples conflictos simultáneos --con Birmania, con cinco, e Israel, con dos conflictos civiles y tres internacionales--.

En la lista de países con varios conflictos figuran también Afganistán, Camerún, Malí, Nigeria y Pakistán, con tres; mientras que 16 de los 35 tienen un único conflicto. Este hecho "refleja también una creciente complejidad en las dinámicas de conflicto, con más actores implicados", tal y como explica el PRIO, que remarca que esto tiene "importantes implicaciones para cómo se analiza y responde" a estos conflictos.

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Rustad ha hecho hincapié en que "los conflictos hoy están cada vez más interconectados" y ha agregado que "implican a más actores, frentes superpuestos y una mayor propagación regional". "Eso hace que sean mucho más difíciles de resolver y eleva de forma significativa el riesgo de guerras regionales más amplias", ha argumentado.

DESCENSO EN LOS CONFLICTOS NO ESTATALES

Por otra parte, los conflictos no estatales registraron un ligero descenso en 2025, pasando a 75 respecto a los 79 del año anterior, tal y como apunta el PRIO, que agrega que muchos de los mismos son "de baja intensidad", lo que "afecta a la volatilidad en el número de conflictos de un año a otro, dado que muchos de ellos estallan de forma puntual".

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El número de muertos fue de cerca de 14.500 en 2025, representando una cifra descendiente desde 2020, con una bajada particularmente acusada en la violencia letal entre cárteles mexicanos. Por contra, el número de muertes se ha estabilizado a un nivel "sustancialmente más alto" que el del periodo previo a 2013.

El continente con un mayor número de conflictos no estatales es África, con un total de 34 --incluidos catorce en Nigeria, país al que se suman Sudán del Sur y Etiopía como naciones con numerosos conflictos no estatales--. Por detrás figura América, con 32 conflictos de este tipo, la mayoría en Brasil, Colombia y México.

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A estas cifras se suman 76.500 muertos a causa de violencia unilateral contra civiles, principalmente a causa de las acciones de actores no estatales en Sudán, entre los que destacan las RSF. La cifra es la mayor desde el genocidio en Ruanda en 1994, mientras que el número de actores responsables de este tipo de violencia alcanzó los 55, también un máximo histórico. Además, 5.900 personas murieron a manos de fuerzas gubernamentales.

ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO, EPICENTROS

En este contexto, África sigue un año más como la región con una cifra mayor de conflictos estatales y no estatales en 2025, mientras que Oriente Próximo registró su máximo número de conflictos estatales en la historia, mientras que Asia llegó a su máximo documentado desde mediados de la década de los noventa.

El informe apunta a que el nivel de la violencia no está confinada en una región, sino que supone un reflejo de un deterioro más amplio de la seguridad a nivel internacional. "Los datos apuntan a un mundo que avanza en la dirección equivocada: más guerras, más conflictos internacionalizados y un coste humano mucho mayor", ha lamentado Rustad.

De esta forma, el informe destaca que "el nivel de violencia está aumentando y ahora es parte de una tendencia más larga y no un pico", antes de agregar que "ha surgido un nuevo nivel de referencia más elevado de violencia global", especialmente teniendo en cuenta que el periodo posterior a 2013 fue más violento que el anterior a este año, incluida la Guerra Fría.

"El creciente número de conflictos internacionales refleja una tensión global cada vez mayor. La creciente complejidad plantea serios desafíos para los actores internacionales y humanitarios, como en Sudán, lo que dificulta cada vez más desenvolverse y operar en el contexto del conflicto", reseña el documento.