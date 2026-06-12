Venezuela y Estados Unidos evalúan la agenda energética bilateral

Caracas, 12 jun (EFE).- La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con funcionarios de Estados Unidos, así como con el encargado de negocios en el país suramericano, John Barrett, para evaluar la agenda energética bilateral, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el encuentro, de acuerdo a VTV, participaron el asesor principal de políticas del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, Toby Deen, así como el subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp.

Los funcionarios no ofrecieron declaraciones sobre lo discutido en la reunión y el canal estatal solo indicó que se trataba de la revisión de la agenda energética bilateral, sin ofrecer más detalles.

Por otra parte, Prensa Presidencial señaló que Venezuela apunta al desarrollo compartido de los pueblos y a la estabilidad del mercado como un proveedor seguro, estable y confiable.

Rodríguez estuvo acompañada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez; y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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El pasado 8 de junio, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo que las exportaciones petroleras de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, su "nivel más alto en siete años" y aseguró que este aumento es el resultado del plan que está implementado la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado.

El jefe diplomático estadounidense agregó que la "colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados" están impulsando "la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela había aumentado desde enero hasta mayo un 27,6 %.

Desde la detención de Maduro y en medio del marcado interés de Washington en el petróleo venezolano, Rodríguez ha promovido un conjunto de reformas, especialmente en el área de hidrocarburos para permitir la inversión extranjera.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado. EFE

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