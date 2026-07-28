Un activista logra que un agente de aduanas borre los datos de su Pixel al facilitarle el PIN de coacción de GrapheneOS

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El residente de Atlanta (Estados Unidos) Samuel Tunick compartió el PIN de coacción de su móvil Pixel con GrapheneOS al solicitarle los agentes de aduanas el acceso a su móvil, lo que provocó que se borraran todos los datos que contenía el teléfono.

Las autoridades estadounidenses acusaron al activista vinculado al movimiento Defend the Atlanta Forest de un delito grave por destruir o dañar bienes para impedir su incautación tras retenerlo en un control fronterizo en el aeropuerto Hartsfield-Jackson al llegar a Atlanta el 24 de enero del año pasado.

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Durante esta detención, los agentes de aduanas le exigieron el acceso a su teléfono móvil. Tunick les facilitó un código especial de coacción que borra el contenido del propio dispositivo.

El Google Pixel del activista, al contar con GrapheneOS, un sistema centrado en la protección de los datos y la privacidad del usuario, se vale de diferentes opciones de seguridad como el código de coacción.

Este código es una función que permite al usuario configurar un PIN distinto del que desbloquea el teléfono. Si el usuario no quiere que el contenido de su móvil caiga en manos equivocadas, puede introducirlo en la pantalla de bloqueo, lo que provoca que el dispositivo borre todos los datos y las eSIM almacenadas.

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Tunick facilitó ese mismo código al agente, quien lo introdujo en el teléfono, tras lo cual "la pantalla se quedó en blanco, parpadeó varias veces y el teléfono móvil pareció reiniciarse", según consta en el escrito de la defensa presentado el 17 de marzo de este año. Todos los datos del dispositivo se borraron, aunque las autoridades lo confiscaron.

El activista pudo marcharse, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos optó por presentar cargos penales en su contra a finales de 2025. La norma en la que se ampara, y que apenas se utiliza, según expertos de la Electronic Frontier Foundation (EFF) consultados por el medio TechCrunch, tipifica como delito el "destruir o dañar bienes a sabiendas" para evitar que sean confiscados.

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Tunick podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión, según el medio Ars Technica, si el Departamento de Justicia es capaz de argumentar que el activista infringió la ley al engañar a un agente para que borrase sus datos.

En la audiencia ante el juez, celebrada la semana pasada, los abogados de Tunick sosstuvieron que las actuaciones de los agentes fueron un pretexto para una búsqueda indiscriminada de pruebas para recabar información sobre los activistas que se opusieron a Cop City, el centro de adiestramiento policial que abrió sus puertas en primavera de 2025.

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El código de coacción utilizado por Tunick solo está presente en GrapheneOS, un sistema operativo que solo se puede instalar en un Google Pixel 6 o superior, aunque este lunes se confirmó que los móviles de Motorola serán compatibles en 2027 gracias a los avances de Qualcomm en sus chips, ya que los sistemas de protección de datos no solo operan a nivel de software, sino también de hardware.