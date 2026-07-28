Maroto tacha de "caótica" y "opaca" la gestión de Ayuso con Vallecas y pide que la concesión vuelva al Rayo

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha calificado de "caótica" y "opaca" la gestión que está realizando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del Estadio de Vallecas y ha reclamado que, una vez concluyan las obras previstas, la concesión del estadio vuelva a recaer en el Rayo Vallecano, "parte inseparable de Vallecas y de su identidad".

"Los vecinos y vecinas de Vallecas no pueden quedarse sin su estadio ni sin su equipo jugando en él", ha señalado Maroto en declaraciones remitidas a los medios, después de que el Gobierno regional haya dictado una orden de extinción de la concesión y haya acordado, como medida cautelar, su suspensión inmediata.

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En este sentido, ha expresado su deseo de que las actuaciones anunciadas por la Comunidad de Madrid permitan modernizar y mejorar unas instalaciones que, según ha indicado, llevan "demasiado tiempo necesitando inversiones".

Así, ha pedido "responsabilidad, transparencia y diálogo" entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano para que la situación pueda resolverse cuanto antes, "con todas las garantías" y pensando en el futuro tanto del club como del barrio.

"Pedimos responsabilidad, transparencia y diálogo entre la Comunidad de Madrid y el club para que esta situación se resuelva cuanto antes, con todas las garantías y pensando siempre en el futuro del Rayo Vallecano y de Vallecas", ha concluido.

EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA CONCESIÓN

La Comunidad de Madrid ha dictado una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas, acompañada de su suspensión cautelar inmediata, después de que una auditoría detectara "graves" deficiencias de mantenimiento, seguridad y salubridad.

El Gobierno regional asumirá las actuaciones urgentes para subsanar los problemas detectados y permitir que el Rayo Vallecano regrese al estadio en el menor tiempo posible.

Mientras duren los trabajos, según ha indicado en un encuentro con periodistas el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, el equipo deberá disputar durante este periodo sus partidos en otro recinto, cuya elección corresponde al club en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

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Tras la extinción de la actual concesión, la Comunidad trabaja en un nuevo contrato para la gestión del estadio, que incluirá mayores exigencias para evitar una situación similar y que no tiene por qué recaer necesariamente en el Rayo. En este sentido, De Paco ha insistido en que el deseo del Ejecutivo autonómico es que el club continúe jugando en Vallecas y regrese a su estadio en las mejores condiciones de seguridad.